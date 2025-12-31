Какой фильм на Новый год смотрят все — культовая лента, которую обожают миллионы

Без него праздника не будет — самый популярный новогодний фильм
Фильм на Новый год — это возможность найти праздничное настроение, вдохновиться и отдохнуть. Есть немало лент, которые все не устают пересматривать ежегодно, но одна из них получила наибольшую популярность. Это культовый фильм всех времен.
Какой новогодний фильм стал самым популярным
Любимой новогодне-рождественской комедией миллионов зрителей стал фильм "Один дома". Первая часть культовой ленты вышла в 1990 году. В центре сюжета — история восьмилетнего Кевина МакКалистера. Мальчик из многодетной семьи имеет особую мечту — остаться в одиночестве. И на Рождество его желание сбывается. Семья Кевина уезжает в отпуск и случайно забывает о мальчике. Он остается дома один. В это время двое бандитов решают ограбить дом МакКалистеров и мальчик решает любой ценой защищать себя и собственный дом.
Сразу после выхода первой части фильм завоевал сердца миллионов зрителей по всему миру. Эту культовую ленту смотрят все. Рождественская комедия веселит и напоминает о самом важном — новогодние праздники невозможно представить без семьи и родных.
Впоследствии вышло еще пять частей фильма:
- "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке" (1992) — с Кевином МакКалистером;
- "Один дома 3" (1997) — с Алексом Прюитом;
- "Один дома 4: Возвращение домой" (2002) — фильм с возвращением Кевина, но с другими актерами;
- "Один дома 5: Праздничное ограбление" (2012) -- с другим сюжетом и героем;
- "Один дома" (2021) — с новыми персонажами.
Многие считают, что именно первая и вторая часть стали лучшими из серии "Один дома". Зрителям понравилась игра талантливого Маколея Калкина. Другие части, хотя и подвергались критике, однако все равно стали любимцами многих.
Секрет популярности "Один дома" прост. Этот фильм очаровывает невероятной праздничной атмосферой и совершенной игрой актеров. Он не просто веселит, но и оставляет после себя особое послевкусие, поднимая важные темы между удачных шуток и приключений главных героев.
