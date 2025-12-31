Видео
Главная Life Без него праздника не будет — самый популярный новогодний фильм

Без него праздника не будет — самый популярный новогодний фильм

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 14:02
Какой фильм на Новый год смотрят все — культовая лента, которую обожают миллионы
Две девушки смотрят новогодний фильм. Фото: Freepik

Фильм на Новый год — это возможность найти праздничное настроение, вдохновиться и отдохнуть. Есть немало лент, которые все не устают пересматривать ежегодно, но одна из них получила наибольшую популярность. Это культовый фильм всех времен.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какой новогодний фильм стал самым популярным

Любимой новогодне-рождественской комедией миллионов зрителей стал фильм "Один дома". Первая часть культовой ленты вышла в 1990 году. В центре сюжета — история восьмилетнего Кевина МакКалистера. Мальчик из многодетной семьи имеет особую мечту — остаться в одиночестве. И на Рождество его желание сбывается. Семья Кевина уезжает в отпуск и случайно забывает о мальчике. Он остается дома один. В это время двое бандитов решают ограбить дом МакКалистеров и мальчик решает любой ценой защищать себя и собственный дом.

Сразу после выхода первой части фильм завоевал сердца миллионов зрителей по всему миру. Эту культовую ленту смотрят все. Рождественская комедия веселит и напоминает о самом важном — новогодние праздники невозможно представить без семьи и родных.

Впоследствии вышло еще пять частей фильма:

  • "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке" (1992) — с Кевином МакКалистером;
  • "Один дома 3" (1997) — с Алексом Прюитом;
  • "Один дома 4: Возвращение домой" (2002) — фильм с возвращением Кевина, но с другими актерами;
  • "Один дома 5: Праздничное ограбление" (2012) -- с другим сюжетом и героем;
  • "Один дома" (2021) — с новыми персонажами.

Многие считают, что именно первая и вторая часть стали лучшими из серии "Один дома". Зрителям понравилась игра талантливого Маколея Калкина. Другие части, хотя и подвергались критике, однако все равно стали любимцами многих.

Секрет популярности "Один дома" прост. Этот фильм очаровывает невероятной праздничной атмосферой и совершенной игрой актеров. Он не просто веселит, но и оставляет после себя особое послевкусие, поднимая важные темы между удачных шуток и приключений главных героев.

Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
