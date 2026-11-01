Фреска "Хрещення Ісуса Христа" у Відні. Фото: pixers.us

Місце, де Іван Хреститель охрестив Ісуса Христа, майже дві тисячі років залишається однією з найбільших таємниць біблійної історії. Але схоже, що її нарешті вдалося відкрити. І допомогли у цьому біблійні тексти, стародавні записи мандрівників і результати розкопок.

Де ж Ісус міг прийняти хрещення, пише видання Daily Mail, передає Новини.LIVE.

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Де археологи знайшли ймовірне місце хрещення Ісуса

Археолог Мохаммад Вахіб із Хашимітського університету Йорданії у своєму дослідженні, опублікованому 2026 року в Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies, назвав найбільш імовірним місцем хрещення Ісуса Христа стародавню Віфанію за Йорданом.

Сьогодні ця територія відома як Аль-Махтас. Вона розташована на східному березі річки Йордан, приблизно за 9 км на північ від Мертвого моря. Неподалік височіє пагорб Іллі, а на протилежному березі знаходиться Єрихон.

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Руїни стародавнього місця хрещення в Аль-Махтасі, Йорданія. Фото: ALAMY STOCK

Що знайшли археологи на місці розкопок

Під час розкопок, які проводили з 1996 до 2002 року, дослідники виявили залишки стародавнього релігійного комплексу. Серед знахідок:

руїни церков і каплиць, де збиралися перші християни;

кам'яні басейни, які використовували для хрещення;

молитовні приміщення та залишки монастирських споруд;

стародавні мозаїки й системи водопостачання.

Археологи також знайшли свідчення заселення цієї території ще в першому столітті нашої ери, тобто за часів Ісуса Христа. Деякі руїни сьогодні розташовані далеко від води. Проте дослідник пояснює це змінами русла Йордану та численними повенями, які протягом століть руйнували стародавні споруди.

Молитовний зал, де, на думку археологів, хрестили Ісуса. Фото: Daily Mail

Яку підказку про хрещення Ісуса дала Біблія

У Євангелії від Івана (1:28) згадується Віфанія за Йорданом, де Іван Хреститель здійснював хрещення. Проблема полягала в тому, що в біблійних текстах фігурують дві Віфанії. Одна розташовувалася неподалік Єрусалима, де жили Марія, Марта й Лазар. Інша знаходилася за Йорданом.

Ще у III столітті християнський богослов Ориген припустив, що в Євангелії йдеться про Віфавару, яку згодом пов'язували із західним берегом річки.

Однак Вахіб вважає, що початкова назва Віфанія за Йорданом була правильною. На підтвердження він наводить стародавню мозаїчну карту Мадаби, створену в V–VI століттях.

Фрагмент Мадабської карти із зображенням річки Йордан і написом про Віфавару. Фото: M. Disdero/Wikimedia Commons

Що остаточно переконало дослідника

Найцікавішою підказкою стали свідчення паломників, які відвідували Святу землю багато століть тому. Мандрівник із Бордо у 333 році та паломник Феодосій у 530 році залишили описи місця хрещення Ісуса. Обидва пов'язували його з ділянкою Йордану приблизно за п'ять миль від Мертвого моря. Ця відстань відповідає розташуванню Аль-Махтаса.

Ще один паломник у 570 році описував великий монастир Святого Івана, біля якого були приміщення для мандрівників. Археолог зіставив ці свідчення зі знайденими залишками релігійних споруд.

Важливо, що Аль-Махтас ще у 2015 році внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як місце, яке традиційно пов'язують із хрещенням Ісуса. Водночас дослідження Мохаммада Вахіба не є остаточним доказом того, що подія відбулася саме тут.

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