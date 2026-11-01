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Главная Открытия Библия дала подсказку: археологи нашли место крещения Иисуса

Библия дала подсказку: археологи нашли место крещения Иисуса

Ua ru
1 ноября 2026 21:24
Археологи нашли место, где крестили Иисуса Христа: фото Фото: pixers.us
Фреска "Крещение Иисуса Христа" в Вене. Фото: pixers.us

Место, где Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа, почти две тысячи лет остается одной из величайших загадок библейской истории. Но, похоже, ее наконец удалось раскрыть. И помогли в этом библейские тексты, древние записи путешественников и результаты раскопок.

Где же Иисус мог принять крещение, пишет издание Daily Mail, передает Новини.LIVE.

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Где археологи нашли вероятное место крещения Иисуса

Археолог Мохаммад Вахиб из Хашимитского университета Иордании в своем исследовании, опубликованном в 2026 году в Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies, назвал наиболее вероятным местом крещения Иисуса Христа древнюю Вифанию за Иорданом.

Сегодня эта территория известна как Аль-Махтас. Она расположена на восточном берегу реки Иордан, примерно в 9 км к северу от Мертвого моря. Неподалеку возвышается холм Илии, а на противоположном берегу находится Иерихон.

 

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Руины древнего места крещения в Аль-Махтасе, Иордания. Фото: ALAMY STOCK

Что нашли археологи на месте раскопок

В ходе раскопок, проводившихся с 1996 по 2002 год, исследователи обнаружили остатки древнего религиозного комплекса. Среди находок:

  • руины церквей и часовен, где собирались первые христиане;
  • каменные бассейны, которые использовались для крещения;
  • молитвенные помещения и остатки монастырских построек;
  • древние мозаики и системы водоснабжения.

Археологи также обнаружили свидетельства заселения этой территории еще в I веке нашей эры, то есть во времена Иисуса Христа. Некоторые руины сегодня расположены вдали от воды. Однако исследователь объясняет это изменениями русла Иордана и многочисленными наводнениями, которые на протяжении веков разрушали древние сооружения.

 

Молитовний зал, де, на думку археологів, хрестили Ісуса
Молитвенный зал, где, по мнению археологов, крестили Иисуса. Фото: Daily Mail

Какую подсказку о крещении Иисуса дала Библия

В Евангелии от Иоанна (1:28) упоминается Вифания за Иорданом, где Иоанн Креститель совершал крещение. Проблема заключалась в том, что в библейских текстах фигурируют две Вифании. Одна располагалась недалеко от Иерусалима, где жили Мария, Марфа и Лазарь. Другая находилась за Иорданом.

Еще в III веке христианский богослов Ориген предположил, что в Евангелии речь идет о Вифаваре, которую впоследствии связывали с западным берегом реки.

Однако Вахиб считает, что первоначальное название Вифания за Иорданом было правильным. В подтверждение он приводит древнюю мозаичную карту Мадабы, созданную в V–VI веках.

 

Фрагмент Мадабської карти із зображенням річки Йордан і написом про Віфавару
Фрагмент Мадабской карты с изображением реки Иордан и надписью о Вифаваре. Фото: M. Disdero/Wikimedia Commons

Что окончательно убедило исследователя

Самой интересной подсказкой стали свидетельства паломников, посещавших Святую землю много веков назад. Путешественник из Бордо в 333 году и паломник Феодосий в 530 году оставили описания места крещения Иисуса. Оба связывали его с участком Иордана примерно в пяти милях от Мертвого моря. Это расстояние соответствует расположению Аль-Махтаса.

Еще один паломник в 570 году описывал большой монастырь Святого Иоанна, возле которого находились помещения для путешественников. Археолог сопоставил эти свидетельства с найденными остатками религиозных сооружений.

Важно, что Аль-Махтас еще в 2015 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как место, которое традиционно связывают с крещением Иисуса. В то же время исследование Мохаммада Вахиба не является окончательным доказательством того, что событие произошло именно здесь.

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Иисус Христос открытие археологов
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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