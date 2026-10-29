Гробница Фу Хао, которая командовала войском более 3000 лет назад. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

В Древнем Китае более трех тысяч лет назад женщина возглавляла целое войско. О ее необычной судьбе археологи узнали благодаря гробнице, которая веками оставалась нетронутой. Внутри обнаружили почти две тысячи предметов. Некоторые из них впечатляют даже больше, чем драгоценности. Они рассказали не только о могуществе этой женщины, но и о жестоких обычаях ее эпохи.

О том, что археологи нашли в гробнице Фу Хао, командовавшей армией 3000 лет назад, рассказало издание Arkeonews, передает Новини.LIVE.

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Кем была Фу Хао, командовавшая войском

Фу Хао жила примерно в 1200 году до нашей эры и была одной из жен царя У Дина, правителя китайской династии Шан. Древние надписи на костях, которые использовались для гадания, свидетельствуют, что она возглавляла военные походы и руководила тысячами воинов. Фу Хао также участвовала в религиозных обрядах. Для женщины той эпохи сочетание военной и ритуальной власти было исключением.

Памятник военачальнице Фу Хао. Скриншот из видео на YouTube

Что археологи нашли в гробнице Фу Хао

Погребение Фу Хао обнаружили в 1976 году в Иньсюй, недалеко от города Аньян в Китае. Установить, что оно принадлежало именно ей, удалось благодаря многочисленным надписям на бронзовых предметах. Археологи сопоставили эти надписи с древними записями о военных походах и обрядах при правлении У Дина.

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В отличие от многих царских гробниц, эту не разграбили. Сама гробница имела размеры всего 5,6 на 4 метра. А внутри хранились чрезвычайно ценные вещи.

Наибольшее внимание привлекли массивные бронзовые топоры юэ, которые символизировали право командовать войском. Всего исследователи насчитали около 130 единиц бронзового оружия. А один из топоров весил около 9 кг и был украшен изображениями животных.

Найденный 9-килограммовый бронзовый кинжал-топор (гэ). Фото: Augusthaiho / Wikimedia Commons

Также из гробницы извлекли почти 2000 погребальных предметов, среди которых:

468 бронзовых изделий;

755 предметов из нефрита;

564 изделия из кости;

более 200 бронзовых ритуальных сосудов;

изделия из слоновой кости;

керамика;

тысячи ракушек каури, которые в те времена использовались в качестве денег.

Интересно, что некоторые нефритовые украшения оказались на несколько веков старше самого захоронения. Вероятно, эти предметы передавались по наследству или попали ко царскому двору из других культур.

Но самая тревожная часть находки была обнаружена возле погребальной камеры. Там лежали останки 16 человек, которых, по мнению исследователей, принесли в жертву во время погребения Фу Хао. Также археологи обнаружили останки шести собак.

Такие обряды были частью погребальных традиций знати династии Шан. Считалось, что жертвы будут сопровождать умершую в загробном мире. Эти находки показывают, насколько тесно тогда переплетались власть, верования и насилие.

Вид на гробницу Фу Хао, 26 ноября 2014 года. Фото: Shutterstock

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