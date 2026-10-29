Гробниця Фу Хао, яка командувала військом понад 3000 років тому. Ілюстративний колаж: Новини.LIVE

У Стародавньому Китаї понад три тисячі років тому жінка очолювала ціле військо. Про її незвичайну долю археологи дізналися завдяки гробниці, яка століттями залишалася недоторканою. Усередині виявили майже дві тисячі предметів. Деякі вражають більше за коштовності. Вони розповіли не лише про могутність цієї жінки, а й про жорстокі звичаї її епохи.

Що археологи знайшли у гробниці Фу Хао, яка командувала армією 3000 років тому, розповіло видання Arkeonews, передає Новини.LIVE.

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Ким була Фу Хао, яка командувала військом

Фу Хао жила приблизно у 1200 році до нашої ери та була однією з дружин царя У Діна, правителя китайської династії Шан. Стародавні написи на кістках, які використовували для ворожіння, свідчать, що вона очолювала військові походи й керувала тисячами воїнів. Фу Хао також брала участь у релігійних обрядах. Для жінки тієї епохи поєднання військової та ритуальної влади було винятковим.

Пам'ятник воєначальниці Фу Хао. Скриншот з відео на Youtube

Що археологи знайшли у гробниці Фу Хао

Поховання Фу Хао виявили 1976 року в Іньсюй, неподалік міста Аньян у Китаї. Встановити, що воно належало саме їй вдалося завдяки численним написам на бронзових предметах. Археологи зіставили ці написи з давніми записами про військові походи та обряди за правління У Діна.

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На відміну від багатьох царських могил, цю не розграбували. Сама гробниця мала розміри лише 5,6 на 4 метри. А всередині зберігалися надзвичайно цінні речі.

Найбільшу увагу привернули масивні бронзові сокири юе, які символізували право командувати військом. Загалом дослідники нарахували близько 130 одиниць бронзової зброї. А одна з сокир важила близько 9 кг і була оздоблена зображеннями тварин.

Знайдений 9-кілограмовий бронзовий кинджал-сокира (ґе). Фото: Augusthaiho / Wikimedia Commons

Також із гробниці підняли майже 2000 поховальних предметів, серед яких:

468 бронзових виробів;

755 предметів із нефриту;

564 виробів з кістки;

понад 200 бронзових ритуальних посудин;

вироби зі слонової кістки;

кераміка;

тисячі мушель каурі, які в ті часи використовували як гроші.

Цікаво, що деякі нефритові прикраси були на кілька століть старші за саме поховання. Ймовірно, ці речі передавалися у спадок або потрапили до царського двору з інших культур.

Та найбільш тривожна частина відкриття була біля поховальної камери. Там лежали останки 16 людей, яких, на думку дослідників, принесли в жертву під час поховання Фу Хао. Ще археологи виявили рештки шести собак.

Такі обряди були частиною поховальних традицій знаті династії Шан. Вважалося, що жертви супроводжуватимуть померлу в потойбічному світі. Ці знахідки показують, наскільки тісно тоді перепліталися влада, вірування та насильство.

Вид на гробницю Фу Хао, 26 листопада 2014 року. Фото: Shutterstock

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