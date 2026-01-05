Що означає слово "капець" в українській мові — кращі відповідники

Дівчина тримає в руках блокнот. Фото: Freepik

Чимало людей використовують слово "капець". Воно походить від німецького "kaputt", яке означає "кінець". Однак в українській мові є власні відповідники, якими можна замінити таке слово.

Чим замінити слово "капець"

Зазвичай слово "капець" використовують для того, аби описати негативні чи небажані події. В українській мові є кілька відповідників, якими можна його замінити:

"кінець";

"все скінчено";

"провал";

"катастрофа";

"невдача".

Крім того, слово "капець" уживають як вигук, аби виразити емоції. Наприклад, "Це ж капець! Я не вірю, що мій улюблений серіал так закінчився". В такому випадку можна підібрати такі синоніми:

"амінь";

"капут";

"каюк".

"баста";

"труба";

"амба".

Наприклад, "Ну це каюк! Як ти міг так недбало поставитися до прохання?" або "Амба! Він не зміг зробити навіть елементарного завдання".

При цьому в Етимологічному словнику зазначено, що слово "капець" запозичене з російської мови. Відтак його просто було дослівно перекладено і використання такої форми у повсякденному мовленні не буде помилкою.

