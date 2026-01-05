Відео
Головна Life Чим замінити слово "капець" — варіанти українською мовою

Чим замінити слово "капець" — варіанти українською мовою

Дата публікації: 5 січня 2026 14:05
Що означає слово "капець" в українській мові — кращі відповідники
Дівчина тримає в руках блокнот. Фото: Freepik

Чимало людей використовують слово "капець". Воно походить від німецького "kaputt", яке означає "кінець". Однак в українській мові є власні відповідники, якими можна замінити таке слово.

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Чим замінити слово "капець"

Зазвичай слово "капець" використовують для того, аби описати негативні чи небажані події. В українській мові є кілька відповідників, якими можна його замінити:

  • "кінець";
  • "все скінчено";
  • "провал";
  • "катастрофа";
  • "невдача".

Крім того, слово "капець" уживають як вигук, аби виразити емоції. Наприклад, "Це ж капець! Я не вірю, що мій улюблений серіал так закінчився". В такому випадку можна підібрати такі синоніми:

  • "амінь";
  • "капут";
  • "каюк".
  • "баста";
  • "труба";
  • "амба".

Наприклад, "Ну це каюк! Як ти міг так недбало поставитися до прохання?" або "Амба! Він не зміг зробити навіть елементарного завдання".

При цьому в Етимологічному словнику зазначено, що слово "капець" запозичене з російської мови. Відтак його просто було дослівно перекладено і використання такої форми у повсякденному мовленні не буде помилкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим замінити слово "корочє". В українській мові є кілька вдалих відповідників.

Також ми розповідали про те, які українські слова не мають точних відповідників російською мовою. Вони вважаються унікальними.

Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
