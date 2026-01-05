Що означає слово "капець" в українській мові — кращі відповідники

Чим замінити слово "капець" — варіанти українською мовою
Чимало людей використовують слово "капець". Воно походить від німецького "kaputt", яке означає "кінець". Однак в українській мові є власні відповідники, якими можна замінити таке слово.
Чим замінити слово "капець"
Зазвичай слово "капець" використовують для того, аби описати негативні чи небажані події. В українській мові є кілька відповідників, якими можна його замінити:
- "кінець";
- "все скінчено";
- "провал";
- "катастрофа";
- "невдача".
Крім того, слово "капець" уживають як вигук, аби виразити емоції. Наприклад, "Це ж капець! Я не вірю, що мій улюблений серіал так закінчився". В такому випадку можна підібрати такі синоніми:
- "амінь";
- "капут";
- "каюк".
- "баста";
- "труба";
- "амба".
Наприклад, "Ну це каюк! Як ти міг так недбало поставитися до прохання?" або "Амба! Він не зміг зробити навіть елементарного завдання".
При цьому в Етимологічному словнику зазначено, що слово "капець" запозичене з російської мови. Відтак його просто було дослівно перекладено і використання такої форми у повсякденному мовленні не буде помилкою.
