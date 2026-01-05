Что означает слово "капець" в украинском языке — лучшие соответствия

Девушка держит в руках блокнот. Фото: Freepik

Многие люди используют слово "капець". Оно происходит от немецкого "капут", которое означает "конец". Однако в украинском языке есть собственные соответствия, которыми можно заменить такое слово.

Чем заменить слово "капець"

Обычно слово "капець" используют для того, чтобы описать негативные или нежелательные события. В украинском языке есть несколько соответствий, которыми можно его заменить:

"кінець";

"все скінчено";

"провал";

"катастрофа";

"невдача".

Кроме того, слово "капець" употребляют как восклицание, чтобы выразить эмоции. Например, "Це ж капець! Я не вірю що мій улюблений серіал так закінчився". В таком случае можно подобрать такие синонимы:

"амінь";

"капут";

"каюк".

"баста";

"труба";

"амба".

Например, "Ну це каюк! Як ти міг так недбало поставитися до прохання?" или "Амба! Він не зміг зробити навіть елементарного завдання"

При этом в Этимологическом словаре указано, что слово "капець" заимствовано из русского языка. Поэтому оно просто было дословно переведено и использование такой формы в повседневной речи не будет ошибкой.

