Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Чем заменить слово "капець" — варианты на украинском языке

Чем заменить слово "капець" — варианты на украинском языке

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 14:05
Что означает слово "капець" в украинском языке — лучшие соответствия
Девушка держит в руках блокнот. Фото: Freepik

Многие люди используют слово "капець". Оно происходит от немецкого "капут", которое означает "конец". Однако в украинском языке есть собственные соответствия, которыми можно заменить такое слово.

Об этом пишет ТСН.

Реклама
Читайте также:

Чем заменить слово "капець"

Обычно слово "капець" используют для того, чтобы описать негативные или нежелательные события. В украинском языке есть несколько соответствий, которыми можно его заменить:

  • "кінець";
  • "все скінчено";
  • "провал";
  • "катастрофа";
  • "невдача".

Кроме того, слово "капець" употребляют как восклицание, чтобы выразить эмоции. Например, "Це ж капець! Я не вірю що мій улюблений серіал так закінчився". В таком случае можно подобрать такие синонимы:

  • "амінь";
  • "капут";
  • "каюк".
  • "баста";
  • "труба";
  • "амба".

Например, "Ну це каюк! Як ти міг так недбало поставитися до прохання?" или "Амба! Він не зміг зробити навіть елементарного завдання"

При этом в Этимологическом словаре указано, что слово "капець" заимствовано из русского языка. Поэтому оно просто было дословно переведено и использование такой формы в повседневной речи не будет ошибкой.

Напомним, ранее мы писали о том, чем заменить слово "корочє". В украинском языке есть несколько удачных соответствий.

Также мы рассказывали о том, какие украинские слова не имеют точных соответствий на русском языке. Они считаются уникальными.

украинский язык советы объяснение интересные факты слова
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации