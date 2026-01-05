Что означает слово "капець" в украинском языке — лучшие соответствия

Чем заменить слово "капець" — варианты на украинском языке
Многие люди используют слово "капець". Оно происходит от немецкого "капут", которое означает "конец". Однако в украинском языке есть собственные соответствия, которыми можно заменить такое слово.
Об этом пишет ТСН.
Чем заменить слово "капець"
Обычно слово "капець" используют для того, чтобы описать негативные или нежелательные события. В украинском языке есть несколько соответствий, которыми можно его заменить:
- "кінець";
- "все скінчено";
- "провал";
- "катастрофа";
- "невдача".
Кроме того, слово "капець" употребляют как восклицание, чтобы выразить эмоции. Например, "Це ж капець! Я не вірю що мій улюблений серіал так закінчився". В таком случае можно подобрать такие синонимы:
- "амінь";
- "капут";
- "каюк".
- "баста";
- "труба";
- "амба".
Например, "Ну це каюк! Як ти міг так недбало поставитися до прохання?" или "Амба! Він не зміг зробити навіть елементарного завдання"
При этом в Этимологическом словаре указано, что слово "капець" заимствовано из русского языка. Поэтому оно просто было дословно переведено и использование такой формы в повседневной речи не будет ошибкой.
Напомним, ранее мы писали о том, чем заменить слово "корочє". В украинском языке есть несколько удачных соответствий.
Также мы рассказывали о том, какие украинские слова не имеют точных соответствий на русском языке. Они считаются уникальными.
Читайте Новини.LIVE!