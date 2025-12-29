Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Как сказать слово "токсичный" на украинском — правильные аналоги

Как сказать слово "токсичный" на украинском — правильные аналоги

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 12:01
Чем заменить слово "токсичный" — варианты на украинском языке
Девушка задумалась. Фото: Freepik

Пожалуй, выражение "токсичі стосунки" слышали уже все. Сейчас такая фраза становится все более популярной. Она описывает плохое отношение к партнеру. В украинском языке есть несколько соответствий, которые заменят слово "токсичний".

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Как сказать "токсичный" на украинском языке

Слова "токсик" и "токсичний" становятся все популярнее среди молодежи. Так описывают людей, которые проявляются в отношениях с негативной стороны. Эти слова имеют удачные соответствия на украинском языке.

В частности, вместо слова "токсичний" можно сказать "нездоровий". Например, "Я бачу твій нездоровий вплив на наші стосунки" или "Наш союз вже давно став нездоровим". Также человека, который ведет себя недостойно, можно назвать "кривдником". Например, "На людях він був найкращим чоловіком, а у стосунках — справжнім кривдником".

В русском языке слово "токсичний" также можно заменить такими вариантами:

  • "неприйнятний";
  • "труйкий";
  • "ядячий";
  • "їдкий";
  • "отруйний".

Например, можно сказать так: "Я відчувала труйкий вплив чоловіка на мою сестру і не збиралася більше миритися з цим". В украинском языке есть много соответствий, которые легко заменят распространенный сленговый вариант "токсичний". Они будут передавать ту же суть, однако будут звучать интереснее и добавят разнообразия вашей речи.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские слова не имеют точных соответствий в русском языке. Они удивляют уникальностью.

Также мы рассказывали о том, как правильно поблагодарить на украинском в ответ — "взаємно" или "навзаєм".

украинский язык интересные факты фраза слова токсичные отношения
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации