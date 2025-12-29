Чем заменить слово "токсичный" — варианты на украинском языке

Девушка задумалась. Фото: Freepik

Пожалуй, выражение "токсичі стосунки" слышали уже все. Сейчас такая фраза становится все более популярной. Она описывает плохое отношение к партнеру. В украинском языке есть несколько соответствий, которые заменят слово "токсичний".

Как сказать "токсичный" на украинском языке

Слова "токсик" и "токсичний" становятся все популярнее среди молодежи. Так описывают людей, которые проявляются в отношениях с негативной стороны. Эти слова имеют удачные соответствия на украинском языке.

В частности, вместо слова "токсичний" можно сказать "нездоровий". Например, "Я бачу твій нездоровий вплив на наші стосунки" или "Наш союз вже давно став нездоровим". Также человека, который ведет себя недостойно, можно назвать "кривдником". Например, "На людях він був найкращим чоловіком, а у стосунках — справжнім кривдником".

В русском языке слово "токсичний" также можно заменить такими вариантами:

"неприйнятний";

"труйкий";

"ядячий";

"їдкий";

"отруйний".

Например, можно сказать так: "Я відчувала труйкий вплив чоловіка на мою сестру і не збиралася більше миритися з цим". В украинском языке есть много соответствий, которые легко заменят распространенный сленговый вариант "токсичний". Они будут передавать ту же суть, однако будут звучать интереснее и добавят разнообразия вашей речи.

