Уникальные украинские слова — не имеют точных соответствий на русском

Девушка задумалась. Фото: Freepik

Украинский язык богат на слова, крылатые фразы и выражения. Иногда к одному слову можно подобрать более десятка разнообразных синонимов. Этим не может похвастаться русский язык. Более того, он вообще не имеет точных соответствий к некоторым украинским словам.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Реклама

Читайте также:

Какие украинские слова сложно перевести на русский

Языковеды отмечают несколько слов, которые не имеют точных соответствий на русском языке. В частности, уникальной особенностью украинского является формирование названий мест и предметов. Так к слову "книгарня" в русском не будет точного аналога. Можно разве что сказать "книжный магазин". Это касается и таких вариантов:

"винарня" — "винный магазин";

"броварня" — "пивной завод";

"сироварня" — "сыроваренный завод".

Кроме того, в украинском языке есть благозвучное слово "вирій". Так называют место, куда улетают птицы. Однако в русском языке такое выражение вообще не имеет аналога.

Так же сложно найти аналог украинскому слову "нівроку". На русском можно сказать "ничего себе" или "неплохо", однако эти варианты не будут передавать полное значение фразы с украинским словом "нівроку". Россияне также не имеют точного соответствия к слову "переможу". Похожий вариант — "одержу победу".

А вот к одному русскому слову часто можно подобрать много украинских соответствий:

"болтать" — "балакати", "гомоніти", "гуторити", "патякати";

"включать" — "заводити", "включати", "зараховувати", "вмикати";

"открывать" — "відчиняти", "відкривати", "винаходити", "розплющувати", "розгортати";

"разойтись" — "розійтись", "розходитись", "розцуратись", "розсваритись", "розминутись".

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы на украинском языке звучат грубо. Их стоит заменить на более приятные варианты.

Также мы рассказывали о том, какие украинские слова часто произносят неправильно. Иностранцам они кажутся очень сложными.