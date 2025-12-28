Унікальні українські слова — не мають точних відповідників російською

Дівчина задумалась. Фото: Freepik

Українська мова багата на слова, крилаті фрази та вислови. Інколи до одного слова можна підібрати більше десятка різноманітних синонімів. Цим не може похвалитися російська мова. Ба більше, вона взагалі не має точних відповідників до деяких українських слів.

Про це пише OBOZ.UA.

Реклама

Читайте також:

Які українські слова складно перекласти на російську

Мовознавці відзначають кілька слів, які не мають точних відповідників російською мовою. Зокрема, унікальною особливістю української є формування назв місць та предметів. Так до слова "книгарня" в російській не буде точного аналога. Можна хіба що сказати "книжный магазин". Це стосується і таких варіантів:

"винарня" — "винный магазин";

"броварня" — "пивной завод";

"сироварня" — "сыроваренный завод".

Крім того, в українській мові є милозвучне слово "вирій". Так називають місце, куди відлітають птахи. Однак в російській мові такий вираз взагалі не має відповідника.

Так само складно знайти аналог українському слову "нівроку". Російською можна сказати "ничего себе" чи "неплохо", однак ці варіанти не будуть передавати повне значення фрази з українським словом "нівроку". Росіяни також не мають точного відповідника до слова "переможу". Схожий варіант — "одержу победу".

А от до одного російського слова часто можна дібрати багато українських відповідників:

"болтать" — "балакати", "гомоніти", "гуторити", "патякати";

"включать" — "заводити", "включати", "зараховувати", "вмикати";

"открывать" — "відчиняти", "відкривати", "винаходити", "розплющувати", "розгортати";

"разойтись" — "розійтись", "розходитись", "розцуратись", "розсваритись", "розминутись".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази українською мовою звучать грубо. Їх варто замінити на приємніші варіанти.

Також ми розповідали про те, які українські слова часто вимовляють неправильно. Іноземцям вони здаються дуже складними.