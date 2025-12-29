Чим замінити слово "токсичний" — варіанти українською мовою

Дівчина задумалась. Фото: Freepik

Мабуть, вираз "токсичні стосунки" чули уже всі. Зараз така фраза стає все більш популярною. Вона описує погане ставлення до партнера. В українській мові є кілька відповідників, які замінять слово "токсичний".

Як сказати "токсичний" українською мовою

Слова "токсик" та "токсичний" стають все популярнішими серед молоді. Так описують людей, які проявляються у стосунках з негативної сторони. Ці слова мають вдалі відповідники українською мовою.

Зокрема, замість слова "токсичний" можна сказати "нездоровий". Наприклад, "Я бачу твій нездоровий вплив на наші стосунки" або "Наш союз вже давно став нездоровим". Також людину, яка поводиться негідно, можна назвати "кривдником". Наприклад, "На людях він був найкращим чоловіком, а у стосунках — справжнім кривдником".

В українській мові слово "токсичний" також можна замінити такими варіантами:

"неприйнятний";

"труйкий";

"ядячий";

"їдкий";

"отруйний".

Наприклад, можна сказати так: "Я відчувала труйкий вплив чоловіка на мою сестру і не збиралася більше миритися з цим". В українській мові є багато відповідників, які легко замінять поширений сленговий варіант "токсичний". Вони будуть передавати ту ж суть, однак звучатимуть цікавіше і додадуть різноманіття вашій мові.

