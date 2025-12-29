Відео
Головна Life Як сказати слово "токсичний" українською — правильні відповідники

Як сказати слово "токсичний" українською — правильні відповідники

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 12:01
Чим замінити слово "токсичний" — варіанти українською мовою
Дівчина задумалась. Фото: Freepik

Мабуть, вираз "токсичні стосунки" чули уже всі. Зараз така фраза стає все більш популярною. Вона описує погане ставлення до партнера. В українській мові є кілька відповідників, які замінять слово "токсичний".

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Як сказати "токсичний" українською мовою

Слова "токсик" та "токсичний" стають все популярнішими серед молоді. Так описують людей, які проявляються у стосунках з негативної сторони. Ці слова мають вдалі відповідники українською мовою.

Зокрема, замість слова "токсичний" можна сказати "нездоровий". Наприклад, "Я бачу твій нездоровий вплив на наші стосунки" або "Наш союз вже давно став нездоровим". Також людину, яка поводиться негідно, можна назвати "кривдником". Наприклад, "На людях він був найкращим чоловіком, а у стосунках — справжнім кривдником".

В українській мові слово "токсичний" також можна замінити такими варіантами:

  • "неприйнятний";
  • "труйкий";
  • "ядячий";
  • "їдкий";
  • "отруйний".

Наприклад, можна сказати так: "Я відчувала труйкий вплив чоловіка на мою сестру і не збиралася більше миритися з цим". В українській мові є багато відповідників, які легко замінять поширений сленговий варіант "токсичний". Вони будуть передавати ту ж суть, однак звучатимуть цікавіше і додадуть різноманіття вашій мові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які українські слова не мають точних відповідників в російській мові. Вони дивують унікальністю.

Також ми розповідали про те, як правильно подякувати українською у відповідь — "взаємно" чи "навзаєм".

українська мова цікаві факти фраза слова токсичні стосунки
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
