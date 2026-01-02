Видео
Видео

Дата публикации 2 января 2026 09:25
Как сказать "корочє" на украинском — благозвучные соответствия
Девушка задумалась. Фото: Freepik

Многие украинцы часто употребляют слово "корочє". Однако на самом деле это суржик и говорить так — неправильно. Существует несколько удачных соответствий, которые легко заменят это слово.

Об этом рассказала языковед, доцент и кандидат филологических наук Олеся Сулима, передает УНІАН.

Как правильно сказать "корочє" на украинском языке

"Корочє" — это вставное слово, которое употребляется для того, чтобы подытожить сказанное. В украинском языке его произносят именно с буквой "є" в конце. Многие считают, что если сказать "короче" с твердым звуком, то такое слово будет украинским. На самом деле это суржик и существует несколько правильных соответствий.

Как объясняет языковед, русское слово "корочє" можно заменить на такие фразы на украинском языке:

  • "словом"; 
  • "одним словом";
  • "слово";  
  • "одне слово";  
  • "коротко";  
  • "коротко кажучи";  
  • "на загал";  
  • "якщо коротко, то…";  
  • "двома (кількома) словами".

"Единственное отличие — конструкция "якщо коротко, то" всегда должна быть в начале сообщения. Остальные слова и словосочетания используют после основного короткого сообщения как итог, обобщение предыдущей мысли", — пояснила Сулима.

Например, правильной будет такая фраза: ""Якщо коротко, то я вже втомилася постійно вирішувати проблеми інших". Также можно сказать: "Початок року, коротко кажучи, видався зовсім не втішним".

Как видим, есть целых девять вариантов, как можно употребить слово "короче" на украинском — синонимы и стилистически нейтральные, даже формальные.

украинский язык объяснение интересные факты язык слова
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
