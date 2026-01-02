Как сказать "корочє" на украинском — благозвучные соответствия

Девушка задумалась. Фото: Freepik

Многие украинцы часто употребляют слово "корочє". Однако на самом деле это суржик и говорить так — неправильно. Существует несколько удачных соответствий, которые легко заменят это слово.

Об этом рассказала языковед, доцент и кандидат филологических наук Олеся Сулима, передает УНІАН.

Реклама

Читайте также:

Как правильно сказать "корочє" на украинском языке

"Корочє" — это вставное слово, которое употребляется для того, чтобы подытожить сказанное. В украинском языке его произносят именно с буквой "є" в конце. Многие считают, что если сказать "короче" с твердым звуком, то такое слово будет украинским. На самом деле это суржик и существует несколько правильных соответствий.

Как объясняет языковед, русское слово "корочє" можно заменить на такие фразы на украинском языке:

"словом";

"одним словом";

"слово";

"одне слово";

"коротко";

"коротко кажучи";

"на загал";

"якщо коротко, то…";

"двома (кількома) словами".

"Единственное отличие — конструкция "якщо коротко, то" всегда должна быть в начале сообщения. Остальные слова и словосочетания используют после основного короткого сообщения как итог, обобщение предыдущей мысли", — пояснила Сулима.

Например, правильной будет такая фраза: ""Якщо коротко, то я вже втомилася постійно вирішувати проблеми інших". Также можно сказать: "Початок року, коротко кажучи, видався зовсім не втішним".

Как видим, есть целых девять вариантов, как можно употребить слово "короче" на украинском — синонимы и стилистически нейтральные, даже формальные.

Напомним, ранее мы писали о том, чем заменить слово "токсичний". В украинском языке есть несколько соответствий.

Также мы рассказывали о том, как сказать "утрєнік" на украинском языке. Есть несколько благозвучных вариантов.