Україна
Чим замінити слово "корочє" — відповідники українською мовою

Чим замінити слово "корочє" — відповідники українською мовою

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 09:25
Як сказати "корочє" українською — милозвучні відповідники
Дівчина задумалась. Фото: Freepik

Чимало українців часто вживають слово "корочє". Однак насправді це суржик і говорити так — неправильно. Існує кілька вдалих відповідників, що легко замінять це слово.

Про це розповіла мовознавиця, доцентка та кандидатка філологічних наук Олеся Сулима, передає УНІАН.

Читайте також:

Як правильно сказати "корочє" українською мовою

"Корочє" — це вставне слово, яке вживається для того, аби підсумувати сказане. В українській мові його вимовляють саме з буквою "є" в кінці. Багато хто вважає, що якщо сказати "короче" з твердим звуком, то таке слово буде українським. Насправді це суржик і існує кілька правильних відповідників.

Як пояснює мовознавиця, російське слово "корочє" можна замінити на такі фрази українською мовою: 

  • "словом"; 
  • "одним словом";
  • "слово";  
  • "одне слово";  
  • "коротко";  
  • "коротко кажучи";  
  • "на загал";  
  • "якщо коротко, то…";  
  • "двома (кількома) словами".

"Єдина відмінність — конструкція "якщо коротко, то" завжди має бути на початку повідомлення. Решта слів та словосполучень використовують після основного короткого повідомлення як підсумок, узагальнення попередньої думки", — пояснила Сулима.

Наприклад, правильною буде така фраза: "Якщо коротко, то я вже втомилася постійно вирішувати проблеми інших". Також можна сказати: "Початок року, коротко кажучи, видався зовсім не втішним". 

Як бачимо, є аж дев’ять варіантів, як можна вжити слово "короче" українською - синоніми та стилістично нейтральні, навіть формальні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим замінити слово "токсичний". В українській мові є кілька відповідників.

Також ми розповідали про те, як сказати "утрєнік" українською мовою. Є кілька милозвучних варіантів.

українська мова пояснення цікаві факти мова слова
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
