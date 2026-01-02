Як сказати "корочє" українською — милозвучні відповідники

Чим замінити слово "корочє" — відповідники українською мовою
Чимало українців часто вживають слово "корочє". Однак насправді це суржик і говорити так — неправильно. Існує кілька вдалих відповідників, що легко замінять це слово.
Про це розповіла мовознавиця, доцентка та кандидатка філологічних наук Олеся Сулима, передає УНІАН.
Як правильно сказати "корочє" українською мовою
"Корочє" — це вставне слово, яке вживається для того, аби підсумувати сказане. В українській мові його вимовляють саме з буквою "є" в кінці. Багато хто вважає, що якщо сказати "короче" з твердим звуком, то таке слово буде українським. Насправді це суржик і існує кілька правильних відповідників.
Як пояснює мовознавиця, російське слово "корочє" можна замінити на такі фрази українською мовою:
- "словом";
- "одним словом";
- "слово";
- "одне слово";
- "коротко";
- "коротко кажучи";
- "на загал";
- "якщо коротко, то…";
- "двома (кількома) словами".
"Єдина відмінність — конструкція "якщо коротко, то" завжди має бути на початку повідомлення. Решта слів та словосполучень використовують після основного короткого повідомлення як підсумок, узагальнення попередньої думки", — пояснила Сулима.
Наприклад, правильною буде така фраза: "Якщо коротко, то я вже втомилася постійно вирішувати проблеми інших". Також можна сказати: "Початок року, коротко кажучи, видався зовсім не втішним".
Як бачимо, є аж дев’ять варіантів, як можна вжити слово "короче" українською - синоніми та стилістично нейтральні, навіть формальні.
