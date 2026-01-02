Як сказати "корочє" українською — милозвучні відповідники

Дівчина задумалась. Фото: Freepik

Чимало українців часто вживають слово "корочє". Однак насправді це суржик і говорити так — неправильно. Існує кілька вдалих відповідників, що легко замінять це слово.

Про це розповіла мовознавиця, доцентка та кандидатка філологічних наук Олеся Сулима, передає УНІАН.

Як правильно сказати "корочє" українською мовою

"Корочє" — це вставне слово, яке вживається для того, аби підсумувати сказане. В українській мові його вимовляють саме з буквою "є" в кінці. Багато хто вважає, що якщо сказати "короче" з твердим звуком, то таке слово буде українським. Насправді це суржик і існує кілька правильних відповідників.

Як пояснює мовознавиця, російське слово "корочє" можна замінити на такі фрази українською мовою:

"словом";

"одним словом";

"слово";

"одне слово";

"коротко";

"коротко кажучи";

"на загал";

"якщо коротко, то…";

"двома (кількома) словами".

"Єдина відмінність — конструкція "якщо коротко, то" завжди має бути на початку повідомлення. Решта слів та словосполучень використовують після основного короткого повідомлення як підсумок, узагальнення попередньої думки", — пояснила Сулима.

Наприклад, правильною буде така фраза: "Якщо коротко, то я вже втомилася постійно вирішувати проблеми інших". Також можна сказати: "Початок року, коротко кажучи, видався зовсім не втішним".

Як бачимо, є аж дев’ять варіантів, як можна вжити слово "короче" українською - синоніми та стилістично нейтральні, навіть формальні.

