Як сказати "утрєнік" українською мовою — цікаві відповідники

Свято у дитячому садочку. Фото: Freepik

Більшість людей називають свята у дитячих садочках "утрєніками". Хоча й всі розуміють, що це слово — калька з російської, замінити його не можуть, адже підібрати відповідник не так вже й просто.

Українські варіанти слова "утрєнік" назвав блогер Рамі Аль Шаєр.

Реклама

Читайте також:

Українські відповідники до слова "утрєнік"

Перекласти слово "утрєнік" на українську мову не так вже й просто. Онлайн-перекладач, наприклад, пропонує варіанти "ранкова вистава" або ж "ранок". Однак вони втрачають початкове значення.

Багато хто заміняє такий вираз звичайним словом "свято", додаючи назву заходу. Наприклад, "свято до дня батька" чи "свято зими". Такі варіанти будуть правильними, але є й слова, які краще замінять російську кальку "утрєнік".

Рамі Аль Шаєр пропонує такі варіанти:

"ранограй"

"святранок"

"вранішник"

"ранковичок".

В коментарях до відео користувачі мережі поділилися своїми враженнями від запропонованих варіантів та розповіли про власний досвід:

"Святранок" так милозвучно, обов'язково запам'ятаю";

"А ще є варіант "ранкова імпреза". Дякую вам за вашу діяльність на ниві української мови";

"Святранок — таке світле слово";

"Не знаю як у кого, а у нас просто свято осені, свято літа, свято мами, свято квітів і так далі";

"Дуже милі слова "вранішник", "ранковичок", "святранок";

"Я особисто знала таке слово як "утренік", але в нас завжди свято називали відповідно події: новорічне свято, "свято 8 березня".

Крім того, можна сказати "святечко" або ж "ранковик". Такі варіанти стануть альтернативою російському слову та будуть звучати красиво.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які українські слова складні для іноземців. Їх майже завжди вимовляють неправильно.

Також ми розповідали про те, чому не варто казати "на українській мові". Це поширена помилка, яку допускає більшість.