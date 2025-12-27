Как сказать "утрєнік" на украинском языке — интересные соответствия

Праздник в детском саду. Фото: Freepik

Большинство людей называют праздники в детских садах "утрєніками". Хотя и все понимают, что это слово — калька с русского, заменить его не могут, ведь подобрать аналог не так уж и просто.

Украинские варианты слова "утрєнік" назвал блогер Рами Аль Шаер.

Украинские соответствия к слову "утрєнік"

Перевести слово "утрєнік" на украинский язык не так уж и просто. Онлайн-переводчик, например, предлагает варианты "ранкова вистава" или "ранок". Однако они теряют первоначальное значение.

Многие заменяют такое выражение обычным словом "свято", добавляя название мероприятия. Например, "свято до дня батька" или "свято зими". Такие варианты будут правильными, но есть и слова, которые лучше заменят русскую кальку "утрєнік".

Рами Аль Шаер предлагает такие варианты:

"ранограй"

"святранок"

"вранішник"

"ранковичок".

В комментариях к видео пользователи сети поделились своими впечатлениями от предложенных вариантов и рассказали о собственном опыте:

"Святранок" так благозвучно, обязательно запомню";

"А еще есть вариант "ранкова імпреза". Спасибо вам за вашу деятельность на ниве украинского языка";

"Святранок" — такое светлое слово";

"Не знаю как у кого, а у нас просто праздник осени, праздник лета, праздник мамы, праздник цветов и так далее";

"Очень милые слова "вранішник", "ранковичок", "святранок";

"Я лично знала такое слово как "утрєнік", но у нас всегда праздник называли соответственно событию.

Кроме того, можно сказать "святечко" или "ранковик". Такие варианты станут альтернативой русскому слову и будут звучать красиво.

