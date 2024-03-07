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Чоловік впаде від вашої краси — який макіяж зробити на 8 березня

7 березня 2024 18:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Який макіяж зробити на 8 березня 2024 — найкрасивіші ідеї
Жінка, яка робить собі макіяж перед дзеркалом. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Кожній жінці та дівчині хочеться мати бездоганний вигляд 8 березня, який є Міжнародним жіночим днем. Пропонуємо вам найкрасивіші варіанти макіяжу на восьме березня, який точно вразить чоловіків.

Новини.LIVE ділиться підбіркою макіяжів до восьмого березня.

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Ідеї макіяжу на 8 березня 

Блискучий образ

У Міжнародний жіночий день можна сміливо зробити макіяж, основним елементом якого стануть блискітки. Не бійтеся, що матимете недолугий вигляд, адже цей яскравий акцент точно вразить оточуючих. Але в цьому випадку варто пам’ятати, що не потрібно наносити надмірну кількість таких блискіток.

При цьому, блискітки можна використати як у тінях, так і в хайлайтері або тінті. Можна їх нанести на вилиці або рухомі повіки.

Молодая девушка с блестящими тенями на глазах
Молода дівчина з блискучими тінями на очах. Фото: Pinterest

Назад у 90-ті

Мода — це така річ, яка рано чи пізно повертається, тому і цей макіяж також повернувся. Яскраві тіні, темний олівець для губ і світла помада зроблять з вас модницю 90-х років. Наприклад, восьмого березня можна зробити акцент на очах і нанести на них яскраві відтінки. 

А щоб виділити свої очі, можна сміливо робити стрілки, які точно не залишаться без уваги чоловіків.

Молодая девушка с макияжем 90-х годов
Молода дівчина з макіяжем 90-х років. Фото: All Things Hair US

Червоні губи

Восьмого березня сміливо наносьте на губи яскраву помаду, наприклад, червоного кольору. У цей день можна обрати вишневі та винні відтінки або ж звичайну червону класику. Якщо ж у звичайний день ви не фарбуєте губи такою помадою, то 8 березня дозвольте собі бути сміливішою.

Якщо ви боїтеся, що ваш чоловік трохи зіпсує макіяж своїми поцілунками, то не варто, адже розмазана помада є трендом весни 2024 року.

Молодая девушка с красной помадой на губах
Молода дівчина з червоною помадою на губах. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, який подарунок можна зробити своїй коханій на 8 березня. 

Раніше ми розповідали про те, які квіти можна подарувати своїй дівчині або жінці на 8 березня. 

Також ми повідомляли про те, що можна подарувати своїй мамі у Міжнародний жіночий день.

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краса
8 березня

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