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Мужчина упадет от вашей красоты — какой макияж сделать на 8 марта

7 марта 2024 18:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой макияж сделать на 8 марта 2024 — самые красивые идеи
Женщина, которая делает себе макияж перед зеркалом. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждой женщине и девушке хочется выглядеть безупречно 8 марта, который является Международным женским днем. Предлагаем вам самые красивые варианты макияжа на 8 марта, который точно впечатлит мужчин.

Новини.LIVE делится подборкой макияжей к восьмому марта.

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Идеи макияжа на 8 марта

Блестящий образ

В Международный женский день можно смело сделать макияж, основным элементом которого станут блестки. Не бойтесь, что будете иметь нелепый вид, ведь этот яркий акцент точно впечатлит окружающих. Но в этом случае следует помнить, что не нужно наносить чрезмерное количество таких блесток.

При этом блестки можно использовать как в тенях, так и в хайлайтере или тинте. Можно их нанести на скулы или подвижные веки.

Молодая девушка с блестящими тенями на глазах
Молодая девушка с блестящими тенями на глазах. Фото: Pinterest

Назад в 90-е

Мода — это такая вещь, которая рано или поздно возвращается, поэтому и этот макияж тоже вернулся. Яркие тени, темный карандаш для губ и светлая помада сделают из вас модницу 90-х годов. К примеру, 8 марта можно сделать акцент на глазах и нанести на них яркие оттенки.

А чтобы выделить свои глаза, можно смело делать стрелки, которые точно не останутся без внимания мужчин.

Молодая девушка с макияжем 90-х годов.
Молодая девушка с макияжем 90-х годов. Фото: All Things Hair US

Красные губы

Восьмого марта смело наносите на губы яркую помаду, например, красного цвета. В этот день можно выбрать вишневые и винные оттенки или обычную красную классику. Если же в обычный день вы не красите губы такой помадой, то восьмого марта позвольте себе быть смелее.

Если вы боитесь, что ваш мужчина немного испортит макияж своими поцелуями, то не стоит, ведь размазанная помада является трендом весны 2024 года.

Молодая девушка с красной помадой на губах.
Молодая девушка с красной помадой на губах. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какой подарок можно сделать своей любимой 8 марта.

Раньше мы рассказывали о том, какие цветы можно подарить своей девушке или женщине на 8 марта.

Также мы сообщали, что можно подарить своей маме в Международный женский день.

праздники
макияж
красота
8 марта

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