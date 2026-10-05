Чому важко заснути на новому місці: вчені знайшли пояснення

Дівчина не може заснути вночі. Фото: istockphoto.com

Таке часто трапляється в готелі, гостях або після переїзду. Ви втомилися після дороги, ліжко зручне, у кімнаті тихо, але сон уперто не приходить. А коли ви нарешті засинаєте, прокидаєтеся від найменшого шурхоту, і вже на ранок почуваєтеся так, ніби майже не спали. У вчених є пояснення цього феномену.

Чому ж так важко заснути на новому місці, Новини.LIVE розповідає з посиланням на IFLScience.

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Це явище вчені називають ефектом першої ночі. Його помітили ще у 1960-х роках під час досліджень сну. Люди, які вперше залишалися ночувати в лабораторії, довше засинали, частіше прокидалися і загалом спали гірше.

Схоже відбувається і під час подорожей. Для мозку незнайома спальня, готельний номер або нова квартира означають середовище, яке він ще не встиг оцінити. Навіть якщо ви чудово розумієте, що перебуваєте у безпечному місці, мозок може поводитися так, ніби потрібно залишатися насторожі.

Цікавий результат дослідження отримали науковці Браунівського університету у 2016 році. Вони спостерігали за роботою мозку 35 здорових людей, які спали у незнайомому місці.

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У першу ніч ліва півкуля мозку учасників реагувала на навколишні подразники активніше за праву. Іншими словами, мозок ніби спав нерівномірно: одна його частина залишалася на сторожі.

Дослідники вважають, що це може бути давній спосіб захисту, який допомагав людині швидше помітити потенційну небезпеку в незнайомому середовищі. Щось подібне у значно вираженішій формі зустрічається у деяких тварин. Наприклад, дельфіни здатні відпочивати однією півкулею мозку, поки інша залишається активною.

Є й хороша новина. Ефект першої ночі зазвичай швидко минає. Коли мозок отримує достатньо сигналів, що навколо безпечно, йому вже не потрібно підтримувати підвищену пильність. Саме тому друга ніч у готелі часто минає значно спокійніше за першу.

Утім, тривога може посилювати проблему. Якщо ви лежите і постійно думаєте, що потрібно терміново заснути, напруження лише зростає.

Допомогти мозку розслабитися можуть знайомі речі та звичний вечірній ритуал. Перед сном краще відкласти телефон, приглушити світло і дати собі трохи часу на відпочинок. Можна взяти у подорож власну подушку або іншу знайому річ для сну. Звичний запах, музика чи фоновий звук також здатні зробити нове місце менш чужим.

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