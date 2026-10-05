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Почему трудно заснуть в новом месте: у мозга есть хитрая защита

Ua ru
5 октября 2026 23:24
Почему трудно заснуть в новом месте: ученые нашли объяснение
Девушка не может заснуть ночью. Фото: istockphoto.com

Такое часто случается в отеле, в гостях или после переезда. Вы устали после дороги, кровать удобная, в комнате тихо, но сон упорно не наступает. А когда вы наконец засыпаете, просыпаетесь от малейшего шороха, и уже утром чувствуете себя так, будто почти не спали. У ученых есть объяснение этому феномену.

Почему же так трудно заснуть в новом месте, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на IFLScience.

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Это явление ученые называют эффектом первой ночи. Его заметили еще в 1960-х годах во время исследований сна. Люди, которые впервые оставались ночевать в лаборатории, дольше засыпали, чаще просыпались и в целом спали хуже.

Похожее происходит и во время путешествий. Для мозга незнакомая спальня, гостиничный номер или новая квартира означают среду, которую он еще не успел оценить. Даже если вы прекрасно понимаете, что находитесь в безопасном месте, мозг может вести себя так, будто нужно оставаться начеку.

Интересный результат исследования получили ученые Брауновского университета в 2016 году. Они наблюдали за работой мозга 35 здоровых людей, которые спали в незнакомом месте.

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В первую ночь левое полушарие мозга участников реагировало на окружающие раздражители активнее, чем правое. Другими словами, мозг как будто спал неравномерно: одна его часть оставалась на страже.

Исследователи считают, что это может быть древний способ защиты, который помогал человеку быстрее заметить потенциальную опасность в незнакомой среде. Нечто подобное в гораздо более выраженной форме встречается у некоторых животных. Например, дельфины способны отдыхать одним полушарием мозга, пока другое остается активным.

Есть и хорошая новость. Эффект первой ночи обычно быстро проходит. Когда мозг получает достаточно сигналов о том, что вокруг безопасно, ему уже не нужно поддерживать повышенную бдительность. Именно поэтому вторая ночь в отеле часто проходит значительно спокойнее первой.

Впрочем, тревога может усугублять проблему. Если вы лежите и постоянно думаете, что нужно срочно заснуть, напряжение только усиливается.

Помочь мозгу расслабиться могут знакомые вещи и привычный вечерний ритуал. Перед сном лучше отложить телефон, приглушить свет и дать себе немного времени на отдых. Можно взять с собой в путешествие собственную подушку или другую привычную вещь для сна. Привычный запах, музыка или фоновый звук также способны сделать новое место менее чужим.

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Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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