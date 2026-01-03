Чому взимку дні коротші, ніж влітку — причина насправді проста

Дівчина взимку на вулиці. Фото: Freepik

Взимку світловий день набагато коротший, ніж влітку. Подекуди темніє вже після 16:00 і здається, що часу не залишається ні на що. Науковці дали просте пояснення такому явищу.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чому взимку швидше темніє, ніж влітку

Земля постійно обертається навколо Сонця. При цьому вона трохи нахилена. Саме цей нахил спричиняє зміну пір року. Через нього влітку сонячного світла більше, а взимку — менше.

Зокрема, в теплу пору року Північна півкуля нахилена до Сонця. Відтак світлові дні стають довшими, а ночі тривають менше. Коли настає зима, Північна півкуля вже нахилена від Сонця. Променям доводиться проходити крізь більшу частину земної атмосфери, що робить їх слабшими та тьмянішими. Відтак наша планета отримує менше прямого світла, що робить дні коротшими, а ночі довшими.

Найкоротший день у році припадає на 21 або 22 грудня. Його називають днем зимового сонцестояння. Вже після цього періоду кількість світла знову повільно починає збільшуватися.

Для багатьох людей раннє настання темряви може бути певним випробуванням. Комусь важко змиритися з тим, що здається, ніби часу на справи залишається менше. Аби легше пережити зимовий період, варто створювати собі затишну атмосферу вдома та наповнювати вечори тим, що подобається найбільше: захопливими книгами, цікавими фільмами чи спілкуванням з близькими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як святкують зимові свята у різних країнах. Ці традиції точно здивують вас.

Також ми розповідали про те, що варто обов'язково викинути перед Новим роком. Ці речі лише притягують нещастя.