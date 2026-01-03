Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Чому взимку світловий день коротший — просте пояснення

Чому взимку світловий день коротший — просте пояснення

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 17:40
Чому взимку дні коротші, ніж влітку — причина насправді проста
Дівчина взимку на вулиці. Фото: Freepik

Взимку світловий день набагато коротший, ніж влітку. Подекуди темніє вже після 16:00 і здається, що часу не залишається ні на що. Науковці дали просте пояснення такому явищу.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чому взимку швидше темніє, ніж влітку

Земля постійно обертається навколо Сонця. При цьому вона трохи нахилена. Саме цей нахил спричиняє зміну пір року. Через нього влітку сонячного світла більше, а взимку — менше.

Зокрема, в теплу пору року Північна півкуля нахилена до Сонця. Відтак світлові дні стають довшими, а ночі тривають менше. Коли настає зима, Північна півкуля вже нахилена від Сонця. Променям доводиться проходити крізь більшу частину земної атмосфери, що робить їх слабшими та тьмянішими. Відтак наша планета отримує менше прямого світла, що робить дні коротшими, а ночі довшими.

Найкоротший день у році припадає на 21 або 22 грудня. Його називають днем зимового сонцестояння. Вже після цього періоду кількість світла знову повільно починає збільшуватися.

Для багатьох людей раннє настання темряви може бути певним випробуванням. Комусь важко змиритися з тим, що здається, ніби часу на справи залишається менше. Аби легше пережити зимовий період, варто створювати собі затишну атмосферу вдома та наповнювати вечори тим, що подобається найбільше: захопливими книгами, цікавими фільмами чи спілкуванням з близькими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як святкують зимові свята у різних країнах. Ці традиції точно здивують вас.

Також ми розповідали про те, що варто обов'язково викинути перед Новим роком. Ці речі лише притягують нещастя.

Сонце зима пояснення цікаві факти Земля
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації