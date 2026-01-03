Почему зимой дни короче, чем летом — причина на самом деле проста

Девушка зимой на улице. Фото: Freepik

Зимой световой день намного короче, чем летом. Кое-где темнеет уже после 16:00 и кажется, что времени не остается ни на что. Ученые дали простое объяснение такому явлению.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Почему зимой быстрее темнеет, чем летом

Земля постоянно вращается вокруг Солнца. При этом она немного наклонена. Именно этот наклон вызывает смену времен года. Из-за него летом солнечного света больше, а зимой — меньше.

В частности, в теплое время года Северное полушарие наклонено к Солнцу. Поэтому световые дни становятся длиннее, а ночи длятся меньше. Когда наступает зима, Северное полушарие уже наклонено от Солнца. Лучам приходится проходить сквозь большую часть земной атмосферы, что делает их слабее и тусклее. Поэтому наша планета получает меньше прямого света, что делает дни короче, а ночи длиннее.

Самый короткий день в году приходится на 21 или 22 декабря. Его называют днем зимнего солнцестояния. Уже после этого периода количество света снова медленно начинает увеличиваться.

Для многих людей раннее наступление темноты может быть определенным испытанием. Кому-то трудно смириться с тем, что кажется, будто времени на дела остается меньше. Чтобы легче пережить зимний период, стоит создавать себе уютную атмосферу дома и наполнять вечера тем, что нравится больше всего: увлекательными книгами, интересными фильмами или общением с близкими.

Напомним, ранее мы писали о том, как празднуют зимние праздники в разных странах. Эти традиции точно удивят вас.

Также мы рассказывали о том, что стоит обязательно выбросить перед Новым годом. Эти вещи только притягивают несчастья.