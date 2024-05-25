День Києва — як відзначали кияни свято міста вперше — унікальні архівні фото

День народження Києва — унікальні фото, як кияни відзначали свято міста вперше
Щорічно в останню неділю весни кияни відзначають День Києва. 2024 року дата припадає на 26 травня. Місту виповнюється 1542 роки. Це особливе свято для всіх мешканців та гостей столиці України, коли ми згадуємо багатовікову історію міста, його культурну спадщину та сучасні здобутки. Цікаво, що вперше День міста у Києві відзначили 1982 року.
Завдяки старим знімкам, які зберігала редакторка видавництва "ВАРТО" Олена Насирова, ми можемо повернутись у минуле та побачити, яким був день народження столиці 42 роки тому. Унікальні архівні фото опублікувало видання NV.
Як вже зазначалося вище, вперше відзначити свято вдалося у травні 1982 року. Тоді ж ЮНЕСКО затвердило, що Києву 1 500 років. Втім, історики стверджують, що ця дата приблизна, а вік Києва більший на кілька століть. На сьогодні точна дата заснування нашого міста невідома, але за основу береться перше згадування міста у літописах — 482 рік.
Варто зауважити, що до святкування ювілею у Києві почали будувати нові споруди, встановлювати пам'ятники. У саме свято було чимало святкових майданчиків, локацій на Подолі та Андріївському узвозі, на стадіонах і в парках. На відкритому повітрі виступали хорові колективи, проходили музичні концерти, грали оркестри, проводилися театралізовані вистави.
Пропонуємо ознайомитися з унікальними архівними фото Києва, які були зроблені у травні 1982 року:
Фонтани на Володимирській гірці біля музею Леніна.
Відкриття обеліска на площі Перемоги (сьогодні Галицька площа), яке відбулося 8 травня 1982 року.
14 травня на Лук’янівці на місці старенького одноповерхового Комунара відкрився суперсучасний на той час двозальний кінотеатр Київська Русь. Знімок нижче було зроблено вже у липні 1982 року.
20 травня відкрили павільйон-музей Золоті ворота, будівля якого відтворює уявний зовнішній вигляд головних воріт міста часів Ярослава Мудрого. Фото зроблене після відкриття пам'ятника у травні 1982 року.
Концерт у день відкриття пам'ятника Золоті ворота. 20 травня 1982 року.
Відкриття пам'ятника засновникам Києва, яке відбулося 22 травня 1982 року.
Святковий ярмарок біля ротонди у дні ювілею.
Військовий духовий оркестр перед входом до Піонерського (Хрещатого) парку.
Виступ хору на Контрактовій площі.
Театралізована вистава на Контрактовій площі.
Під час святкування Дня Києва на Андріївському узвозі вперше відбулося свято мистецтв, яке стало традиційним. У травні 1982 року на узвозі також зробили ремонт багатьох будинків, замінили старе мощення, встановили ліхтарі, стилізовані під старовину.
Корчма Під липою на Андріївському узвозі, 13, яка полюбилася киянам.
Початок театралізованого дійства на стадіоні. 29 травня 1982 року.
Епізод свята — Тури із засновниками міста. 29 травня 1982 року.
Слід зауважити, що традиція святкувати День Києва в останні вихідні травня склалася поступово. Щорічно в ці дні стали влаштовувати літературні читання, організовували виставки, вернісажі, спортивні змагання та концерти, а завершували свято ефектним феєрверком.
Традицію остаточно закріпили 1987 року, надавши святу День Києва офіційний статус.
Святкування першого офіційного Дня Києва на Андріївському узвозі у травні 1987 року.
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