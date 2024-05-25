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День народження Києва — унікальні фото, як кияни відзначали свято міста вперше

25 травня 2024 19:54
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
День Києва — як відзначали кияни свято міста вперше — унікальні архівні фото
Святкування першого офіційного Дня Києва на Андріївському узвозі. Фото надано Оленою Насировою
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щорічно в останню неділю весни кияни відзначають День Києва. 2024 року дата припадає на 26 травня. Місту виповнюється 1542 роки. Це особливе свято для всіх мешканців та гостей столиці України, коли ми  згадуємо багатовікову історію міста, його культурну спадщину та сучасні здобутки. Цікаво, що вперше День міста у Києві відзначили 1982 року. 

Завдяки старим знімкам, які зберігала редакторка видавництва "ВАРТО" Олена Насирова, ми можемо повернутись у минуле та побачити, яким був день народження столиці 42 роки тому. Унікальні архівні фото опублікувало видання NV

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Як вже зазначалося вище, вперше відзначити свято вдалося у травні 1982 року. Тоді ж ЮНЕСКО затвердило, що Києву 1 500 років. Втім, історики стверджують, що ця дата приблизна, а вік Києва більший на кілька століть. На сьогодні точна дата заснування нашого міста невідома, але за основу береться перше згадування міста у літописах — 482 рік.

Варто зауважити, що до святкування ювілею у Києві почали будувати нові споруди, встановлювати пам'ятники. У саме свято було чимало святкових майданчиків, локацій на Подолі та Андріївському узвозі, на стадіонах і в парках. На відкритому повітрі виступали хорові колективи, проходили музичні концерти, грали оркестри, проводилися театралізовані вистави.

Пропонуємо ознайомитися з унікальними архівними фото Києва, які були зроблені у травні 1982 року:

Фонтани на Володимирській гірці біля музею Леніна.

 

Архівні фото з першого святкування Дня Києва
Фонтани в Києві. Фото О. Пермінова/Надано Оленою Насировою

Відкриття обеліска на площі Перемоги (сьогодні Галицька площа), яке відбулося 8 травня 1982 року.

 

Рідкісні фото: як кияни святкували перший День міста
Площа Перемоги. Фото О. Бормотова/Надано Оленою Насировою

14 травня на Лук’янівці на місці старенького одноповерхового Комунара відкрився суперсучасний на той час двозальний кінотеатр Київська Русь. Знімок нижче було зроблено вже у липні 1982 року.

 

День Києва: спогади про перше святкування на архівних знімках
Кінотеатр Київська Русь. Фото О. Пермінова/Надано Оленою Насировою

20 травня відкрили павільйон-музей Золоті ворота, будівля якого відтворює уявний зовнішній вигляд головних воріт міста часів Ярослава Мудрого. Фото зроблене після відкриття пам'ятника у травні 1982 року. 

 

Унікальні знімки з першого Дня Києва
Золоті ворота. Фото О. Пермінова/Надано Оленою Насировою

Концерт у день відкриття пам'ятника Золоті ворота. 20 травня 1982 року. 

 

Перше відзначення Дня Києва на архівних знімках
Концерт біля Золотих воріт. Фото О. Бормотова/Надано Оленою Насировою

Відкриття пам'ятника засновникам Києва, яке відбулося 22 травня 1982 року. 

 

Перший День Києва: архівні фотографії святкування
Пам'ятник засновникам Києва. Фото О. Бормотова/Надано Оленою Насировою

Святковий ярмарок біля ротонди у дні ювілею.

 

Перший День Києва на унікальних фото
Святковий ярмарок. Фото О. Пермінова/Надано Оленою Насировою

Військовий духовий оркестр перед входом до Піонерського (Хрещатого) парку. 

 

Святкові кадри: перший День Києва на старих фото
Військовий духовий оркестр. Святковий ярмарок. Фото О. Пермінова/Надано Оленою Насировою

Виступ хору на Контрактовій площі. 

 

Який вигляд мало перше відзначення Дня Києва
Виступ хору на Контрактовій площі. Фото В. Мосунова/Надано Оленою Насировою

Театралізована вистава на Контрактовій площі. 

 

Перше святкування Дня Києва у старих знімках
Театралізована вистава на Контрактовій площі. Фото В. Мосунова/Надано Оленою Насировою  

Під час святкування Дня Києва на Андріївському узвозі вперше відбулося свято мистецтв, яке стало традиційним. У травні 1982 року на узвозі також зробили ремонт багатьох будинків, замінили старе мощення, встановили ліхтарі, стилізовані під старовину.

 

Як в Києві вперше відсвяткували День міста
Андріївський узвіз з новою бруківкою і ліхтарями. Фото О. Пермінова/Фото: Надано Оленою Насировою

Корчма Під липою на Андріївському узвозі, 13, яка полюбилася киянам. 

 

Як вперше святкували День Києва у 1982-му році. Архівні фото
Корчма на Андріївському узвозі. Фото С. Супрунов/Надано Оленою Насировою

Початок театралізованого дійства на стадіоні. 29 травня 1982 року. 

 

Вперше офіційний День Києва відзначали у 1982 році
Стадіон у Києві. Фото О. Бормотова/Надано Оленою Насировою

Епізод свята — Тури із засновниками міста. 29 травня 1982 року.

 

Як кияни святкували День Києва вперше 1982 року — у мережі показали унікальні архівні фото
Стадіон у Києві. Фото О. Бормотова/Надано Оленою Насировою

Слід зауважити, що традиція святкувати День Києва в останні вихідні травня склалася поступово. Щорічно в ці дні стали влаштовувати літературні читання, організовували виставки, вернісажі, спортивні змагання та концерти, а завершували свято ефектним феєрверком.

Традицію остаточно закріпили 1987 року, надавши святу День Києва офіційний статус.

Святкування першого офіційного Дня Києва на Андріївському узвозі у травні 1987 року. 

 

Перше святкування Дня Києва 1982 року у фотографіях
Свято на Андріївському узвозі. Фото В. Дубовецького/Надано Оленою Насировою
Рідкісні фото першого святкування Дня Києва
Свято на Андріївському узвозі. Фото В. Дубовецького/Надано Оленою Насировою
Перше святкування Дня Києва 1982 року в очах фотокамер
Свято на Андріївському узвозі. Фото В. Дубовецького/Надано Оленою Насировою

Раніше ми писали, коли українці відзначатимуть Вознесіння Господнє 2024 року.

Також ми розповідали, коли відзначатимемо Івана Купала 2024 року.

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