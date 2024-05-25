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День рождения Киева — уникальные фото, как киевляне отмечали праздник впервые

25 мая 2024 19:54
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День Киева — как отмечали киевляне праздник города впервые — архивные фото
Празднование первого официального Дня Киева на Андреевском спуске. Фото предоставлено Еленой Насыровой
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ежегодно в последнее воскресенье весны киевляне отмечают День Киева. В 2024 году дата приходится на 26 мая. Городу исполняется 1542 года. Это особый праздник для всех жителей и гостей столицы Украины, когда мы вспоминаем многовековую историю города, его культурное наследие и современные достижения. Интересно, что впервые День города в Киеве отмечали в 1982 году.

Благодаря старым снимкам, которые хранила редактор издательства "ВАРТО" Елена Насырова, мы можем вернуться в прошлое и увидеть, каким был день рождения столицы 42 года назад. Уникальные архивные фото опубликовало издание NV.

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Как отмечалось выше, впервые отметить праздник удалось в мае 1982 года. Тогда же ЮНЕСКО утвердило, что Киеву 1500 лет. Впрочем, историки утверждают, что эта дата приблизительна, а возраст Киева больше на несколько веков. На сегодня точная дата основания нашего города неизвестна, но за основу берется первое упоминание города в летописях — 482 год.

Следует отметить, что к празднованию юбилея в Киеве начали строить новые постройки, устанавливать памятники. В сам праздник было немало праздничных площадок, локаций на Подоле и Андреевском спуске, на стадионах и в парках. На открытом воздухе выступали хоровые коллективы, проходили музыкальные концерты, играли оркестры, проводились театрализованные представления.

Предлагаем ознакомиться с уникальными архивными фото Киева, сделанными в мае 1982 года:

Фонтаны на Владимирской горке у музея Ленина.

 

Архивные фото с первого празднования Дня Киева
Фонтаны в Киеве. Фото О. Перминова/Предоставлено Еленой Насыровой

Открытие обелиска на площади Победы (сегодня Галицкая площадь), которое состоялось 8 мая 1982 года.

 

Редкие фото: как киевляне праздновали первый День города
Площадь Победы. Фото О. Бормотова/Предоставлено Еленой Насыровой

14 мая на Лукьяновке на месте старенького одноэтажного Коммунара открылся суперсовременный тогда двузальный кинотеатр Киевская Русь. Снимок ниже был сделан уже в июле 1982 года.

 

День Киева: воспоминания о первом праздновании на архивных снимках
Кинотеатр Киевская Русь. Фото О. Перминова/Предоставлено Еленой Насыровой

20 мая открыли павильон-музей Золотые ворота, здание которого воссоздает воображаемый внешний вид главных ворот города времен Ярослава Мудрого. Фото сделано после открытия памятника в мае 1982 года.

 

Уникальные снимки с первого Дня Киева
Золотые ворота. Фото О. Перминова/Предоставлено Еленой Насыровой

Концерт в день открытия памятника Золотые ворота. 20 мая 1982 года.

 

Первое празднование Дня Киева на архивных снимках
Концерт у Золотых ворот. Фото О. Бормотова/Предоставлено Еленой Насыровой

Открытие памятника основателям Киева, состоявшееся 22 мая 1982 года.

 

Первый День Киева: архивные фотографии празднования
Памятник основателям Киева. Фото О. Бормотова/Предоставлено Еленой Насыровой

Праздничная ярмарка возле ротонды в дни юбилея.

 

Первый День Киева на уникальных фото
Праздничная ярмарка. Фото О. Перминова/Предоставлено Еленой Насыровой

Военный духовой оркестр перед входом в Пионерский (Крещатый) парк.

 

Праздничные кадры: первый День Киева на старых фото
Военный духовой оркестр. Праздничная ярмарка. Фото О. Перминова/Предоставлено Еленой Насыровой

Выступление хора на Контрактовой площади.

 

Как выглядело первое празднование Дня Киева
Выступление хора на Контрактовой площади. Фото В. Мосунова/Предоставлено Еленой Насыровой

Театрализованное представление на Контрактовой площади.

 

Первое празднование Дня Киева в старых снимках
Театрализованное представление на Контрактовой площади. Фото В. Мосунова/Предоставлено Еленой Насыровой

Во время празднования Дня Киева на Андреевском спуске впервые состоялся праздник искусств, ставший традиционным. В мае 1982 года на спуске также сделали ремонт многих домов, заменили старое мощение, установили фонари, стилизованные под старину.

 

Как в Киеве впервые отпраздновали День города
Андреевский спуск с новой брусчаткой и фонарями. Фото О. Перминова/Фото: Предоставлено Еленой Насыровой

Корчма Под липой на Андреевском спуске, 13, полюбившейся киевлянам.

 

Как впервые праздновали День Киева в 1982 году. Архивные фото
Корчма на Андреевском спуске. Фото С. Супрунов/Предоставлен Еленой Насыровой

Начало театрализованного представления на стадионе. 29 мая 1982 года.

 

Впервые официальный День Киева отмечали в 1982 году
Стадион в Киеве. Фото О. Бормотова/Предоставлено Еленой Насыровой

Эпизод праздника — Туры с основателями города. 29 мая 1982 года.

 

Как киевляне праздновали День Киева впервые в 1982 году – в сети показали уникальные архивные фото
Стадион в Киеве. Фото О. Бормотова/Предоставлено Еленой Насыровой

Следует отметить, что традиция праздновать День Киева в последние выходные мая сложилась постепенно. Ежегодно в эти дни стали устраивать литературные чтения, организовывали выставки, вернисажи, спортивные состязания и концерты, а завершали праздник эффектным фейерверком.

Традицию окончательно закрепили в 1987 году, дав празднику День Киева официальный статус.

Празднование первого официального Дня Киева на Андреевском спуске в мае 1987 года.

 

Первое празднование Дня Киева 1982 года в фотографиях
Праздник на Андреевском спуске. Фото В. Дубовецкого/Предоставлено Еленой Насыровой
Редкие фото первого празднования Дня Киева
Праздник на Андреевском спуске. Фото В. Дубовецкого/Предоставлено Еленой Насыровой
Первое празднование Дня Киева 1982 года в глазах фотокамер
Праздник на Андреевском спуске. Фото В. Дубовецкого/Предоставлено Еленой Насыровой

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