День Киева — как отмечали киевляне праздник города впервые — архивные фото

Празднование первого официального Дня Киева на Андреевском спуске. Фото предоставлено Еленой Насыровой

Ежегодно в последнее воскресенье весны киевляне отмечают День Киева. В 2024 году дата приходится на 26 мая. Городу исполняется 1542 года. Это особый праздник для всех жителей и гостей столицы Украины, когда мы вспоминаем многовековую историю города, его культурное наследие и современные достижения. Интересно, что впервые День города в Киеве отмечали в 1982 году.

Благодаря старым снимкам, которые хранила редактор издательства "ВАРТО" Елена Насырова, мы можем вернуться в прошлое и увидеть, каким был день рождения столицы 42 года назад. Уникальные архивные фото опубликовало издание NV.

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Как отмечалось выше, впервые отметить праздник удалось в мае 1982 года. Тогда же ЮНЕСКО утвердило, что Киеву 1500 лет. Впрочем, историки утверждают, что эта дата приблизительна, а возраст Киева больше на несколько веков. На сегодня точная дата основания нашего города неизвестна, но за основу берется первое упоминание города в летописях — 482 год.

Следует отметить, что к празднованию юбилея в Киеве начали строить новые постройки, устанавливать памятники. В сам праздник было немало праздничных площадок, локаций на Подоле и Андреевском спуске, на стадионах и в парках. На открытом воздухе выступали хоровые коллективы, проходили музыкальные концерты, играли оркестры, проводились театрализованные представления.

Предлагаем ознакомиться с уникальными архивными фото Киева, сделанными в мае 1982 года:

Фонтаны на Владимирской горке у музея Ленина.

Фонтаны в Киеве. Фото О. Перминова/Предоставлено Еленой Насыровой

Открытие обелиска на площади Победы (сегодня Галицкая площадь), которое состоялось 8 мая 1982 года.

Площадь Победы. Фото О. Бормотова/Предоставлено Еленой Насыровой

14 мая на Лукьяновке на месте старенького одноэтажного Коммунара открылся суперсовременный тогда двузальный кинотеатр Киевская Русь. Снимок ниже был сделан уже в июле 1982 года.

Кинотеатр Киевская Русь. Фото О. Перминова/Предоставлено Еленой Насыровой

20 мая открыли павильон-музей Золотые ворота, здание которого воссоздает воображаемый внешний вид главных ворот города времен Ярослава Мудрого. Фото сделано после открытия памятника в мае 1982 года.

Золотые ворота. Фото О. Перминова/Предоставлено Еленой Насыровой

Концерт в день открытия памятника Золотые ворота. 20 мая 1982 года.

Концерт у Золотых ворот. Фото О. Бормотова/Предоставлено Еленой Насыровой

Открытие памятника основателям Киева, состоявшееся 22 мая 1982 года.

Памятник основателям Киева. Фото О. Бормотова/Предоставлено Еленой Насыровой

Праздничная ярмарка возле ротонды в дни юбилея.

Праздничная ярмарка. Фото О. Перминова/Предоставлено Еленой Насыровой

Военный духовой оркестр перед входом в Пионерский (Крещатый) парк.

Военный духовой оркестр. Праздничная ярмарка. Фото О. Перминова/Предоставлено Еленой Насыровой

Выступление хора на Контрактовой площади.

Выступление хора на Контрактовой площади. Фото В. Мосунова/Предоставлено Еленой Насыровой

Театрализованное представление на Контрактовой площади.

Театрализованное представление на Контрактовой площади. Фото В. Мосунова/Предоставлено Еленой Насыровой

Во время празднования Дня Киева на Андреевском спуске впервые состоялся праздник искусств, ставший традиционным. В мае 1982 года на спуске также сделали ремонт многих домов, заменили старое мощение, установили фонари, стилизованные под старину.

Андреевский спуск с новой брусчаткой и фонарями. Фото О. Перминова/Фото: Предоставлено Еленой Насыровой

Корчма Под липой на Андреевском спуске, 13, полюбившейся киевлянам.

Корчма на Андреевском спуске. Фото С. Супрунов/Предоставлен Еленой Насыровой

Начало театрализованного представления на стадионе. 29 мая 1982 года.

Стадион в Киеве. Фото О. Бормотова/Предоставлено Еленой Насыровой

Эпизод праздника — Туры с основателями города. 29 мая 1982 года.

Стадион в Киеве. Фото О. Бормотова/Предоставлено Еленой Насыровой

Следует отметить, что традиция праздновать День Киева в последние выходные мая сложилась постепенно. Ежегодно в эти дни стали устраивать литературные чтения, организовывали выставки, вернисажи, спортивные состязания и концерты, а завершали праздник эффектным фейерверком.

Традицию окончательно закрепили в 1987 году, дав празднику День Киева официальный статус.

Празднование первого официального Дня Киева на Андреевском спуске в мае 1987 года.

Праздник на Андреевском спуске. Фото В. Дубовецкого/Предоставлено Еленой Насыровой

Праздник на Андреевском спуске. Фото В. Дубовецкого/Предоставлено Еленой Насыровой

Праздник на Андреевском спуске. Фото В. Дубовецкого/Предоставлено Еленой Насыровой

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