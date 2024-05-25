День Киева — как отмечали киевляне праздник города впервые — архивные фото

День рождения Киева — уникальные фото, как киевляне отмечали праздник впервые
Ежегодно в последнее воскресенье весны киевляне отмечают День Киева. В 2024 году дата приходится на 26 мая. Городу исполняется 1542 года. Это особый праздник для всех жителей и гостей столицы Украины, когда мы вспоминаем многовековую историю города, его культурное наследие и современные достижения. Интересно, что впервые День города в Киеве отмечали в 1982 году.
Благодаря старым снимкам, которые хранила редактор издательства "ВАРТО" Елена Насырова, мы можем вернуться в прошлое и увидеть, каким был день рождения столицы 42 года назад. Уникальные архивные фото опубликовало издание NV.
Как отмечалось выше, впервые отметить праздник удалось в мае 1982 года. Тогда же ЮНЕСКО утвердило, что Киеву 1500 лет. Впрочем, историки утверждают, что эта дата приблизительна, а возраст Киева больше на несколько веков. На сегодня точная дата основания нашего города неизвестна, но за основу берется первое упоминание города в летописях — 482 год.
Следует отметить, что к празднованию юбилея в Киеве начали строить новые постройки, устанавливать памятники. В сам праздник было немало праздничных площадок, локаций на Подоле и Андреевском спуске, на стадионах и в парках. На открытом воздухе выступали хоровые коллективы, проходили музыкальные концерты, играли оркестры, проводились театрализованные представления.
Предлагаем ознакомиться с уникальными архивными фото Киева, сделанными в мае 1982 года:
Фонтаны на Владимирской горке у музея Ленина.
Открытие обелиска на площади Победы (сегодня Галицкая площадь), которое состоялось 8 мая 1982 года.
14 мая на Лукьяновке на месте старенького одноэтажного Коммунара открылся суперсовременный тогда двузальный кинотеатр Киевская Русь. Снимок ниже был сделан уже в июле 1982 года.
20 мая открыли павильон-музей Золотые ворота, здание которого воссоздает воображаемый внешний вид главных ворот города времен Ярослава Мудрого. Фото сделано после открытия памятника в мае 1982 года.
Концерт в день открытия памятника Золотые ворота. 20 мая 1982 года.
Открытие памятника основателям Киева, состоявшееся 22 мая 1982 года.
Праздничная ярмарка возле ротонды в дни юбилея.
Военный духовой оркестр перед входом в Пионерский (Крещатый) парк.
Выступление хора на Контрактовой площади.
Театрализованное представление на Контрактовой площади.
Во время празднования Дня Киева на Андреевском спуске впервые состоялся праздник искусств, ставший традиционным. В мае 1982 года на спуске также сделали ремонт многих домов, заменили старое мощение, установили фонари, стилизованные под старину.
Корчма Под липой на Андреевском спуске, 13, полюбившейся киевлянам.
Начало театрализованного представления на стадионе. 29 мая 1982 года.
Эпизод праздника — Туры с основателями города. 29 мая 1982 года.
Следует отметить, что традиция праздновать День Киева в последние выходные мая сложилась постепенно. Ежегодно в эти дни стали устраивать литературные чтения, организовывали выставки, вернисажи, спортивные состязания и концерты, а завершали праздник эффектным фейерверком.
Традицию окончательно закрепили в 1987 году, дав празднику День Киева официальный статус.
Празднование первого официального Дня Киева на Андреевском спуске в мае 1987 года.
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