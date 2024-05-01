З Днем праці 1 травня — красиві привітання своїми словами та яскраві листівки

Українки гуляють містом у свято. Фото: Інформатор

У цю середу, 1 травня, Україна та світ відзначають Міжнародний день праці. Традиційно цього дня в різних країнах працівники виходили на протести, відстоюючи свої права і домагаючись кращих умов праці. А у наш час свято 1 травня — це час для мирних акцій, флешмобів, конференцій і, звичайно, відпочинку, гарного настрою та світлих привітань зі святом.

Новини.LIVE підготував добірку красивих привітань та яскравих листівок до Дня праці 2024 року.

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Зауважимо, День праці є офіційним святом в Україні. Навіть у часи війни варто знаходити час на відпочинок та не забувати підтримувати один одного теплими та добрими словами, щоб мати змогу рухатися далі вперед до перемоги.

Привітання з 1 травня у прозі та своїми словами

Щиро вітаю тебе з Днем праці! Нехай наша плідна робота та згуртованість приведе нас до перемоги та миру!

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У цей теплий травневий день бажаю тобі бадьорого настрою, щирих усмішок та натхнення. З 1 травня! З Днем праці!

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Нехай це травневе свято принесе нам натхнення працювати й надалі задля процвітання нашої країни та перемоги над ворогом! Мирного неба та щасливого Дня праці!

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Вітаю з 1 травня, дорогі колеги! У День праці бажаю невичерпної енергії, мотивації та натхнення, а також плідної роботи. Нехай докладені зусилля приведуть до нових професійних висот!

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Нехай твоя праця буде незамінною та дорого оціненою. Бажаю професійних успіхів, удачі та кар'єрного зростання. З Днем праці!

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День праці — чудовий привід згадати всі труднощі, через які ми пройшли на шляху до успіху. Бажаю йти тільки вперед до нових висот та перемог. Зі святом!

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Бажаю тобі, щоб робота приносила задоволення та окриляла. Нехай 1 травня принесе багато світлих ідей, натхнення та успіхи. З Днем праці!

Привітання з 1 травня 2024 року у красивих віршах українською мовою

Вітаю з Першим травня,

Хай буде гарним день.

Здоров’я вам, кохання,

Наповнених кишень!

Високої зарплати

Бажаю в свято вам.

Трудитись та кохати,

Без суму й зайвих драм!

***

З Першим травня привітання,

Побажання від душі:

Відпочинку на природі

Від світанку до ночі!

Жити в мирі, жити в праці,

Слава миру, праці, вам.

А всі труднощі буденні

Хай відійдуть ворогам!

***

Вже Першотравень на календарі...

Прийміть вітання щирі, небайдужі!

Нехай цвітуть роки, як "майські ружі"

І заживуть достойно трударі...

Хай Вам з роси й води добро ведеться,

Весна й любов не покидають серце!

***

Першотравень наступає,

Вас вітаю щиро я,

Хай робота буде в радість,

Мирно хай живе сім’я.

Злетів вам і процвітання,

Хай щастить завжди та скрізь,

Та життя завжди дарує

Миру і достатку віз.

День праці 2024 — яскраві привітання у листівках

Привітання з Днем праці 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем праці 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем праці 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем праці 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем праці 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем праці 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем праці 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем праці 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем праці 2024

Раніше ми розповідали, у чому суть Дня праці, які країни його відзначають та чи варто це робити українцям.

Також радимо ознайомитися з травневим календарем державних, професійних та міжнародних свят.