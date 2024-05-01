С Днем труда 1 мая — красивые поздравления своими словами и яркие открытки

Украинки гуляют по городу в праздник. Фото: Информатор

В среду, 1 мая, Украина и мир отмечают Международный день труда. Традиционно в этот день в разных странах работники выходили на протесты, отстаивая свои права и добиваясь лучших условий труда. А в наше время праздник 1 мая — это время для мирных акций, флешмобов, конференций и, конечно, отдыха, хорошего настроения и светлых поздравлений с праздником.

Новини.LIVE подготовил подборку красивых поздравлений и ярких открыток ко Дню труда 2024 года.

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Заметим, День труда является официальным праздником в Украине. Даже во время войны стоит находить время на отдых и не забывать поддерживать друг друга теплыми и добрыми словами, чтобы двигаться дальше вперед к победе.

Поздравления с 1 мая в прозе и своими словами

Поздравляю тебя с Днем труда! Пусть наша плодотворная работа и сплоченность приведет нас к победе и миру!

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В этот теплый майский день желаю тебе бодрого настроения, искренних улыбок и вдохновения. С 1 мая! С Днем труда!

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Пусть этот майский праздник принесет нам вдохновение работать и дальше для процветания нашей страны и победы над врагом! Мирного неба и счастливого Дня труда!

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Поздравляю с 1 мая, дорогие коллеги! В День труда желаю неистощимой энергии, мотивации и вдохновения, а также плодотворной работы. Пусть приложенные усилия приведут к новым профессиональным высотам!

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Пусть твой труд будет незаменимым и дорого оцененным. Желаю профессиональных успехов, удачи и карьерного роста. С Днем труда!

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День труда — отличный повод вспомнить все трудности, которые мы прошли на пути к успеху. Желаю идти только вперед к новым высотам и победам. С праздником!

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Желаю тебе, чтобы работа доставляла удовольствие и окрыляла. Пусть 1 мая принесет много светлых идей, вдохновения и удачи. С Днем труда!

Поздравления с 1 мая 2024 года в красивых стихах на украинском языке

Вітаю з Першим травня,

Хай буде гарним день.

Здоров’я вам, кохання,

Наповнених кишень!

Високої зарплати

Бажаю в свято вам.

Трудитись та кохати,

Без суму й зайвих драм!

***

З Першим травня привітання,

Побажання від душі:

Відпочинку на природі

Від світанку до ночі!

Жити в мирі, жити в праці,

Слава миру, праці, вам.

А всі труднощі буденні

Хай відійдуть ворогам!

***

Вже Першотравень на календарі...

Прийміть вітання щирі, небайдужі!

Нехай цвітуть роки, як "майські ружі"

І заживуть достойно трударі...

Хай Вам з роси й води добро ведеться,

Весна й любов не покидають серце!

***

Першотравень наступає,

Вас вітаю щиро я,

Хай робота буде в радість,

Мирно хай живе сім’я.

Злетів вам і процвітання,

Хай щастить завжди та скрізь,

Та життя завжди дарує

Миру і достатку віз.

День труда 2024 — яркие поздравления в открытках

Поздравление с Днем труда 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем труда 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем труда 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем труда 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем труда 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем труда 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем труда 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем труда 2024. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем труда 2024

Ранее мы рассказывали, в чем суть Дня труда, какие страны его отмечают и стоит ли это делать украинцам.

Также рекомендуем ознакомиться с майским календарем государственных, профессиональных и международных праздников.