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День труда 2024 — искренние поздравления и яркие открытки к празднику 1 мая

1 мая 2024 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем труда 1 мая — красивые поздравления своими словами и яркие открытки
Украинки гуляют по городу в праздник. Фото: Информатор
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В среду, 1 мая, Украина и мир отмечают Международный день труда. Традиционно в этот день в разных странах работники выходили на протесты, отстаивая свои права и добиваясь лучших условий труда. А в наше время праздник 1 мая — это время для мирных акций, флешмобов, конференций и, конечно, отдыха, хорошего настроения и светлых поздравлений с праздником.

Новини.LIVE подготовил подборку красивых поздравлений и ярких открыток ко Дню труда 2024 года.

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Заметим, День труда является официальным праздником в Украине. Даже во время войны стоит находить время на отдых и не забывать поддерживать друг друга теплыми и добрыми словами, чтобы двигаться дальше вперед к победе.

Поздравления с 1 мая в прозе и своими словами

Поздравляю тебя с Днем труда! Пусть наша плодотворная работа и сплоченность приведет нас к победе и миру!

***

В этот теплый майский день желаю тебе бодрого настроения, искренних улыбок и вдохновения. С 1 мая! С Днем труда!

***

Пусть этот майский праздник принесет нам вдохновение работать и дальше для процветания нашей страны и победы над врагом! Мирного неба и счастливого Дня труда!

***

Поздравляю с 1 мая, дорогие коллеги! В День труда желаю неистощимой энергии, мотивации и вдохновения, а также плодотворной работы. Пусть приложенные усилия приведут к новым профессиональным высотам!

***

Пусть твой труд будет незаменимым и дорого оцененным. Желаю профессиональных успехов, удачи и карьерного роста. С Днем труда!

***

День труда — отличный повод вспомнить все трудности, которые мы прошли на пути к успеху. Желаю идти только вперед к новым высотам и победам. С праздником!

***

Желаю тебе, чтобы работа доставляла удовольствие и окрыляла. Пусть 1 мая принесет много светлых идей, вдохновения и удачи. С Днем труда!

Поздравления с 1 мая 2024 года в красивых стихах на украинском языке

Вітаю з Першим травня,
Хай буде гарним день.
Здоров’я вам, кохання,
Наповнених кишень!
Високої зарплати
Бажаю в свято вам.
Трудитись та кохати,
Без суму й зайвих драм!

***

З Першим травня привітання,
Побажання від душі:
Відпочинку на природі
Від світанку до ночі!
Жити в мирі, жити в праці,
Слава миру, праці, вам.
А всі труднощі буденні
Хай відійдуть ворогам!

***

Вже Першотравень на календарі...
Прийміть вітання щирі, небайдужі!
Нехай цвітуть роки, як "майські ружі"
І заживуть достойно трударі...
Хай Вам з роси й води добро ведеться,
Весна й любов не покидають серце!

***

Першотравень наступає,
Вас вітаю щиро я,
Хай робота буде в радість,
Мирно хай живе сім’я.
Злетів вам і процвітання,
Хай щастить завжди та скрізь,
Та життя завжди дарує
Миру і достатку віз.

День труда 2024 — яркие поздравления в открытках

День труда 2024 – яркие поздравления в открытках.
Поздравление с Днем труда 2024. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с 1 мая 2024 года в красивых открытках
Поздравление с Днем труда 2024. Фото: Новини.LIVE
День труда 2024 — искренние поздравления
Поздравление с Днем труда 2024. Фото: Новини.LIVE
День труда 2024 — яркие открытки.
Поздравление с Днем труда 2024. Фото: Новини.LIVE
Яркие открытки к празднику 1 мая
Поздравление с Днем труда 2024. Фото: Новини.LIVE
С Днем труда 1 мая — красивые поздравления
Поздравление с Днем труда 2024. Фото: Новини.LIVE
Как красиво поздравить с Днем труда в Украине 2024 года - яркие открытки
Поздравление с Днем труда 2024. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с 1 мая 2024 года
Поздравление с Днем труда 2024. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем труда 2024

 

 

Ранее мы рассказывали, в чем суть Дня труда, какие страны его отмечают и стоит ли это делать украинцам.

Также рекомендуем ознакомиться с майским календарем государственных, профессиональных и международных праздников.

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Украина
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1 мая
День труда

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