День праці 1 травня 2024 в Україні — що за свято та як святкують

Українці відзначають свято весни. Фото: zp.gov.ua

Щорічно в Україні та багатьох інших країнах світу 1 травня відзначають День праці. Ця дата присвячена згадці боротьби найманих робітників за свої права та уособлює прагнення людей до миру, рівності й плідної праці. Як правило це вихідний, який заведено проводити у колі родини. Однак Радянський Союз залишив на цьому святі свій негативний відбиток.

Тож у багатьох українців виникає питання, чи варто продовжувати традицію святкування Дня праці. Новини.LIVE розповідає, у чому суть свята, які країни його відзначають та чи варто це робити українцям.

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Свято зародилося у США. А поштовхом до його створення стали протести 1886 року, які влаштували працівники заводів з Чикаго. Люди вимагали скоротити робочий день до 8 годин.

Страйки тривали кілька днів. 1 травня того ж року до протестів трудівників Чикаго приєдналися робітники Нью-Йорка, Балтимора, Вашингтона, Мілуокі, Цинциннаті, Пітсбурга, Детройта та інших.

Боротьба за свої права мала трагічні наслідки. Під час самих протестів загинули кілька протестувальників та 7 поліціянтів. А згодом були страчені деякі лідери руху робітників.

Вже 1888 року на з'їзді Американської федерації праці у Сент-Луїсі 1 травня було проголошено Днем загальнонаціональної боротьби за права робітників.

А 1890 року Міжнародний день солідарності трудящих уперше святкували в багатьох країнах світу. Демонстрації та мітинги проходили у Відні, Парижі, Мілані, Празі, Кракові, Львові, Будапешті, Барселоні та багатьох інших містах Європи й Америки. Приєдналася до мітингів і Галичина.

Робітники на Юніон-сквер, Нью-Йорк, 1 травня 1933 рік. Фото: apwu.org

Які країни святкують Міжнародний день праці

Міжнародний день праці 1 травня або в перший понеділок травня святкують у 143 країнах світу, таких як Австрія, Вірменія, Бельгія, Болгарія, Німеччина, Греція, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Польща, Португалія, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція та інші.

Чи вважати День весни та праці в Україні пережитком радянщини

В Україні День робітничої солідарності вперше відзначили у Львові — 1890 року за участі Івана Франка, Михайла Павлика, радикалів, соціал-демократів (українських, польських, єврейських). На 1 травня проводили мітинги робітників із вимогами підвищення заробітної плати, покращення умов праці та встановлення фіксованого робочого дня.

День Праці також був державним святом і неробочим днем в Українській Народній Республіці. Святкували його від самого початку разом з іншими країнами.

Проте із приходом до влади більшовиків в Україні день боротьби за права перетворили у пропагандистське свято, яке асоціюється з радянським гаслом "Мир! Труд! Май!", парадами робітників з червоними знаменами та відкриттям сезону городніх робіт.

Після проголошення незалежності 1 та 2 травня залишилися вихідними. А 2017 року в Україні День міжнародної солідарності трудящих офіційно перейменували на День праці, а вихідний 2 травня скасували. Неробочим залишили лише 1 травня, включивши його у категорію "Міжнародні дні" нової редакції законопроєкту про свята.

Традиції Дня праці в Україні

Зазвичай, 1 травня було офіційним вихідним днем в країні, коли українці мали змогу відпочити, побути з сім'єю, вибратися на природу або ж відвідати фестиваль чи святковий захід. Проте, під час війни усі офіційні вихідні скасовані, а масових заходів не проводять у цілях безпеки. Та за бажанням кожен може зібратися цього дня у колі найближчих людей або ж привітати одне одного теплими словами.

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