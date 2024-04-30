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День труда 1 мая в Украине — в чем суть праздника и почему он важен

30 апреля 2024 21:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День труда 1 мая 2024 в Украине — что за праздник и как празднуют
Украинцы отмечают праздник весны. Фото: zp.gov.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ежегодно в Украине и во многих других странах мира 1 мая отмечают День труда. Эта дата посвящена упоминанию борьбы наемных рабочих за свои права и олицетворяет стремление людей к миру, равенству и плодотворному труду. Как правило, это выходной, который принято проводить в кругу семьи или на природе. Однако Советский Союз оставил на этом празднике свой негативный отпечаток.

Поэтому у многих украинцев возникает вопрос, следует ли продолжать традицию празднования Дня труда. Новости.LIVE рассказывает, в чем суть праздника, какие страны его отмечают и стоит ли это делать украинцам.

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Что означает праздник 1 мая — история Дня весны и труда

Праздник зародился в США. А толчком к его созданию стали протесты 1886, которые устроили работники заводов из Чикаго. Люди потребовали сократить рабочий день до 8 часов.

Забастовки продолжались несколько дней. 1 мая того же года к протестам Чикагских тружеников присоединились рабочие Нью-Йорка, Балтимора, Вашингтона, Милуоки, Цинциннати, Питтсбурга, Детройта и других.

Борьба за свои права имела трагические последствия. Во время самих протестов погибли несколько протестующих и 7 полицейских. Впоследствии были казнены некоторые лидеры движения рабочих.

Уже в 1888 г. на съезде Американской федерации труда в Сент-Луисе 1 мая было провозглашено Днем общенациональной борьбы за права рабочих.

В 1890 году Международный день солидарности трудящихся впервые праздновали во многих странах мира. Демонстрации и митинги проходили в Вене, Париже, Милане, Праге, Кракове, Львове, Будапеште, Барселоне и многих других городах Европы и Америки. Присоединилась к митингам и Галичина.

 

Что означает праздник 1 мая — история Дня весны и труда
Рабочие на Юнион-сквер, Нью-Йорк, 1 мая 1933 года. Фото: apwu.org

Какие страны празднуют Международный день труда

Международный день труда 1 мая или первый понедельник мая празднуют в 143 странах мира, таких как Австрия, Армения, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и другие.

Считать День весны и труда в Украине пережитком советщины

В Украине День рабочей солидарности впервые отметили во Львове - в 1890 году при участии Ивана Франко, Михаила Павлика, радикалов, социал-демократов (украинских, польских, еврейских). На 1 мая проводились митинги рабочих с требованиями повышения заработной платы, улучшения условий труда и установления фиксированного рабочего дня.

День Труда также являлся государственным праздником и нерабочим днем в Украинской Народной Республике. Праздновали его с самого начала вместе с другими странами.

Однако с приходом к власти большевиков в Украине день борьбы за права превратили в пропагандистский праздник, который ассоциируется с советским лозунгом "Мир! Труд! Май!", парадами рабочих с красными знаменами и открытием сезона огородных работ.

После провозглашения независимости 1 и 2 мая остались выходными. В 2017 году в Украине День международной солидарности трудящихся официально переименовали в День труда , а выходной 2 мая отменили. Нерабочим оставили всего 1 мая, включив его в категорию "Международные дни" новой редакции законопроекта о праздниках.

Традиции Дня труда в Украине

Поскольку этот день дарит украинцам выходной, украинцы часто устраивают отпуск на майские праздники. Их проводят вместе с семьей. В первые дни мая семьи едут на дачи, отдыхают на природе или путешествуют.

По традиции в майские выходные украинцы отдыхали на природе. Впрочем, на период военного положения выходные на праздники, которые приходятся на будние дни, отменяются.

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Украина
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