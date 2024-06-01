З Днем захисту дітей 1 червня 2024 року — привітання своїми словами та картинки

Діти у вишиванках у Києві. Фото: ТСН.ua/Юлія Желонкіна

Щороку 1 червня в Україні та світі відзначають День захисту дітей. Це свято покликане привернути увагу до прав дітей та нагадати про важливість забезпечення щасливого дитинства. Цього дня проводять різноманітні заходи для малечі. Люди долучаються до добрих справ, наприклад навідуються до дитячих будинків з подарунками. Також у свято заведено вітати один одного теплими словами.

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Привітання з Днем захисту дітей у віршах українською мовою

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

Ми бажаєм нині вам багато

З Днем захисту дітей,

З вашим святом!

***

Всміхається сонце привітно й ласкаво,

Цей день на планеті хай щастям сія.

Час радісно лине, змістовно й цікаво

Добробутом повниться кожна сім’я

Хай війни стихають від сміху дитини,

Душа очищається, серце співа,

А розум підносить крізь будні людину,

Порядність всю землю нехай обійма!

***

У світі всі малята —

і хлопчики, й дівчата

повинні право мати

щасливими зростати.

В турботливій країні,

у люблячій родині

мужнітимуть здорові

біляві й чорноброві.

Бо очі карі й сірі

у злагоді та мирі

не плачуть, а сміються,

що "дітками" зовуться.

***

Моя Україно,

Квітуча державо,

Для доньки і сина

Співаю я славу.

Для тих, хто сьогодні

Лиш крила здіймає,

Хто в серці гарячім

Надію плекає.

Для вас моя пісня,

Для вас мої мрії.

Летіть у світання,

В світ щастя й надії.

Для вас, мої рідні,

Всі поклики світу.

Для вас, молодії,

Співають всі квіти.

Ви щастя й надія,

Ви наше майбутнє.

Летіть в своїх мріях,

Творіть незабутнє.

Це ваші плекання,

Це ваша робота

Розтоплять і зрання

Під сонцем скорботи.

Ваш чистий світанок,

Серця, мов багаття,

Малюють серпанок.

Злітайте же, браття.

День захисту дітей 2024 — привітання у прозі

Діти — це наше майбутнє, наш сенс життя і наше щастя. Нехай вони про війни та ворожнечу дізнаються тільки з книг, і ніколи не побачать ці біди наяву. З Днем захисту дітей!

***

Нехай ваші діточки живуть у мирі, відчуваючи материнську і батьківську любов. Вітаю з Днем захисту дітей!

***

З Днем захисту дітей! Нехай діти будуть здорові, щасливі та оповиті любов'ю. Нехай маленькі починання стають великими перемогами. Нехай від посмішок світяться очі. Нехай у них буде багато вірних і чуйних друзів.

***

З Днем захисту дітей! Бажаю зануритися у свято щастя, усмішок і щирої дитячої радості. Нехай ваша родина буде міцною, надійною та люблячою.

***

Нехай цього теплого та сонячного дня звучить дитячий сміх, народжуються надії та здійснюються мрії! Бережіть себе, адже сім’я — це головне! З Днем захисту дітей!

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З Міжнародним днем захисту дітей! Вивчай свої права і нікому не дозволяй їх порушувати. А головне — будь щасливим!

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Сьогодні важлива подія — День захисту дітей. Наше майбутнє залежить від дітей, а їх майбутнє — від нас. Пам'ятаймо про це не лише 1 червня! Щиро вітаю зі святом.

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Нехай вашим діточкам завжди світить сонце яскраво, життя дарує приємні подарунки, а вночі на чистому небі будуть сяяти мільйони красивих зірок. Щиро вітаю з Днем захисту дітей!

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Вітаю з Днем захисту дітей! Діти — наша найдорожча цінність! Бажаю, щоб завжди була можливість створити їм щасливе дитинство, повне здоров'я, радості, любові та знань!

З Днем захисту дітей — привітання у зворушливих листівках

Привітання з Днем захисту дітей. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем захисту дітей. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем захисту дітей. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем захисту дітей. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем захисту дітей

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