С Днем защиты детей 1 июня 2024 года — поздравления своими словами и картинки

День защиты детей 2024 — искренние поздравления своими словами и трогательные открытки
Каждый год 1 июня в Украине и мире отмечают День защиты детей. Этот праздник призван обратить внимание на права детей и напомнить о важности обеспечения счастливого детства. В этот день проводят разнообразные мероприятия для малышей. Люди приобщаются к добрым делам, например, наведываются в детские дома с подарками. Также в праздник принято поздравлять друг друга теплыми словами.
Новини.LIVE подготовил подборку искренних и трогательных поздравлений в прозе, стихах и открытках ко Дню защиты детей 2024 года.
Поздравления с Днем защиты детей в стихах на украинском языке
Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
Ми бажаєм нині вам багато
З Днем захисту дітей,
З вашим святом!
***
Всміхається сонце привітно й ласкаво,
Цей день на планеті хай щастям сія.
Час радісно лине, змістовно й цікаво
Добробутом повниться кожна сім’я
Хай війни стихають від сміху дитини,
Душа очищається, серце співа,
А розум підносить крізь будні людину,
Порядність всю землю нехай обійма!
***
У світі всі малята —
і хлопчики, й дівчата
повинні право мати
щасливими зростати.
В турботливій країні,
у люблячій родині
мужнітимуть здорові
біляві й чорноброві.
Бо очі карі й сірі
у злагоді та мирі
не плачуть, а сміються,
що "дітками" зовуться.
***
Моя Україно,
Квітуча державо,
Для доньки і сина
Співаю я славу.
Для тих, хто сьогодні
Лиш крила здіймає,
Хто в серці гарячім
Надію плекає.
Для вас моя пісня,
Для вас мої мрії.
Летіть у світання,
В світ щастя й надії.
Для вас, мої рідні,
Всі поклики світу.
Для вас, молодії,
Співають всі квіти.
Ви щастя й надія,
Ви наше майбутнє.
Летіть в своїх мріях,
Творіть незабутнє.
Це ваші плекання,
Це ваша робота
Розтоплять і зрання
Під сонцем скорботи.
Ваш чистий світанок,
Серця, мов багаття,
Малюють серпанок.
Злітайте же, браття.
День защиты детей 2024 — поздравление в прозе
Дети — это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть они о войнах и вражде узнают только из книг, и никогда не увидят эти беды наяву. С Днем защиты детей!
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Пусть ваши дети живут в мире, чувствуя материнскую и отцовскую любовь. Поздравляю с Днем защиты детей!
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С Днем защиты детей! Пусть дети будут здоровы, счастливы и окутаны любовью. Пусть маленькие начинания становятся большими победами. Пусть от улыбок светятся глаза. Пусть у них будет много верных и отзывчивых друзей.
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С Днем защиты детей! Желаю погрузиться в праздник счастья, улыбок и искренней детской радости. Пусть ваша семья будет крепкой, надежной и любящей.
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Пусть в этот теплый и солнечный день звучит детский смех, рождаются надежды и сбываются мечты! Берегите себя, ведь семья — это главное! С Днем защиты детей!
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С Международным днем защиты детей! Изучай свои права и никому не разрешай их нарушать. А главное — будь счастлив!
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Сегодня важное событие — День защиты детей. Наше будущее зависит от детей, а их будущее — от нас. Помним об этом не только 1 июня! Искренне поздравляю с праздником.
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Пусть вашим детишкам всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут сиять миллионы красивых звезд. Поздравляю с Днем защиты детей!
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Поздравляю с Днем защиты детей! Дети — наша самая дорогая ценность! Желаю, чтобы всегда была возможность создать им счастливое детство, полное здоровье, радости, любви и знаний!
С Днем защиты детей — поздравления в трогательных открытках
Видеопоздравления с Днем защиты детей
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