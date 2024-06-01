С Днем защиты детей 1 июня 2024 года — поздравления своими словами и картинки

Дети в вышиванках в Киеве. Фото: ТСН.ua/Юлия Желонкина

Каждый год 1 июня в Украине и мире отмечают День защиты детей. Этот праздник призван обратить внимание на права детей и напомнить о важности обеспечения счастливого детства. В этот день проводят разнообразные мероприятия для малышей. Люди приобщаются к добрым делам, например, наведываются в детские дома с подарками. Также в праздник принято поздравлять друг друга теплыми словами.

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Поздравления с Днем защиты детей в стихах на украинском языке

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

Ми бажаєм нині вам багато

З Днем захисту дітей,

З вашим святом!

***

Всміхається сонце привітно й ласкаво,

Цей день на планеті хай щастям сія.

Час радісно лине, змістовно й цікаво

Добробутом повниться кожна сім’я

Хай війни стихають від сміху дитини,

Душа очищається, серце співа,

А розум підносить крізь будні людину,

Порядність всю землю нехай обійма!

***

У світі всі малята —

і хлопчики, й дівчата

повинні право мати

щасливими зростати.

В турботливій країні,

у люблячій родині

мужнітимуть здорові

біляві й чорноброві.

Бо очі карі й сірі

у злагоді та мирі

не плачуть, а сміються,

що "дітками" зовуться.

***

Моя Україно,

Квітуча державо,

Для доньки і сина

Співаю я славу.

Для тих, хто сьогодні

Лиш крила здіймає,

Хто в серці гарячім

Надію плекає.

Для вас моя пісня,

Для вас мої мрії.

Летіть у світання,

В світ щастя й надії.

Для вас, мої рідні,

Всі поклики світу.

Для вас, молодії,

Співають всі квіти.

Ви щастя й надія,

Ви наше майбутнє.

Летіть в своїх мріях,

Творіть незабутнє.

Це ваші плекання,

Це ваша робота

Розтоплять і зрання

Під сонцем скорботи.

Ваш чистий світанок,

Серця, мов багаття,

Малюють серпанок.

Злітайте же, браття.

День защиты детей 2024 — поздравление в прозе

Дети — это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть они о войнах и вражде узнают только из книг, и никогда не увидят эти беды наяву. С Днем защиты детей!

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Пусть ваши дети живут в мире, чувствуя материнскую и отцовскую любовь. Поздравляю с Днем защиты детей!

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С Днем защиты детей! Пусть дети будут здоровы, счастливы и окутаны любовью. Пусть маленькие начинания становятся большими победами. Пусть от улыбок светятся глаза. Пусть у них будет много верных и отзывчивых друзей.

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С Днем защиты детей! Желаю погрузиться в праздник счастья, улыбок и искренней детской радости. Пусть ваша семья будет крепкой, надежной и любящей.

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Пусть в этот теплый и солнечный день звучит детский смех, рождаются надежды и сбываются мечты! Берегите себя, ведь семья — это главное! С Днем защиты детей!

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С Международным днем защиты детей! Изучай свои права и никому не разрешай их нарушать. А главное — будь счастлив!

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Сегодня важное событие — День защиты детей. Наше будущее зависит от детей, а их будущее — от нас. Помним об этом не только 1 июня! Искренне поздравляю с праздником.

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Пусть вашим детишкам всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут сиять миллионы красивых звезд. Поздравляю с Днем защиты детей!

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Поздравляю с Днем защиты детей! Дети — наша самая дорогая ценность! Желаю, чтобы всегда была возможность создать им счастливое детство, полное здоровье, радости, любви и знаний!

С Днем защиты детей — поздравления в трогательных открытках

Поздравление с Днем защиты детей. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем защиты детей. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем защиты детей. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем защиты детей. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем защиты детей

Раньше мы писали, когда День отца в Украине и какие существуют традиции на праздник.

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