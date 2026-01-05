Дівчина приголомшила губами за 2 млн гривень — який вигляд вони мають

Дівчині роблять ін'єкцію в губи. Фото: Freepik

Інфлюенсерка з Іспанії Вієнна Вюрстель витратила на губи понад 2 мільйони гривень. У мережі дівчину розкритикували за зовнішність та порівняли з "мамою-монстром Франкенштейном".

Який вигляд має іспанка, що зробила губи за 2 млн грн

Вієнна Вюрстель — популярна інфлюенсерка, що живе на Майорці в Іспанії. Дівчина почала робити косметичні процедури ще з 18 років. На всі операції Вієнна витратила близько 160 тисяч доларів (понад 6,7 млн гривень), а на корекцію губ — 50 тисяч доларів (понад 2,1 млн грн).

"Я іноді роблю філери для губ щотижня, різниця може тривати від двох до чотирьох тижнів", — зізналася дівчина.

Нещодавно Вієнна стала матір'ю разом з дівчиною Джессі. Однак користувачі мережі захейтили жінок як за зовнішність, так й за материнство.

"Хейтери розлючені тим, що ми тепер батьки", — додала іспанка.

Однак, як наголошує Вієнна, люди не мають уявлення про те, наскільки добре вони виховують дитину. Вся проблема, як переконана дівчина, полягає у тому, що люди в інтернеті оцінюють інших лише за зовнішнім виглядом.

"Дитина зараз є важливою частиною мого життя, але також важливою частиною мого життя є мої пластичні операції. Я думаю, що обидва аспекти можуть йти рука об руку", — додала інфлюенсерка.

Вієнна Вюрстель з дівчиною. Фото: кадр з відео

Користувачі мережі залишили чимало негативних коментарів під відео. Дехто критикував жінку через дитину, а дехто — за великі губи, порівнюючи її з "Франкенштейном" чи "матір'ю-монстром". Інші ж люди наголошували, що це вибір жінки і ніхто не може його засуджувати.

"Її губи займають половину обличчя. Коли вона говорить, її не зрозуміти. Я здався через 10 секунд. Хтось сказав, що дитина матиме Франкенштейна замість матері", — написав один з хейтерів.

"Чому люди такі осудливі? Це її життя і її гроші. Її губи не впливають ні на чиє життя, окрім її власного", — додав ще один користувач мережі.

Вієнна наголосила, що не збирається змінювати зовнішність через думку користувачів. Вона зазначила, що продовжить робити ін'єкції.

