Який догляд у 25-річної Каті Остапчук — вже почала робити ін'єкції краси

Катя Остапчук. Фото: instagram/ostapchukkaterynaa

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука поділилась секретами краси. Катя Остапчук зазначила, що у свої 25 років уже робить три косметологічні процедури.

Цим знаменитість поділилася з підписниками в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Які процедури робить Катя Остапчук

Остапчук відповіла на запитання одного з підписників про те, які процедури чи уколи для обличчя вона робить. Дівчина зазначила, що віддає перевагу трьом способам догляду.

"Я роблю ботокс у лоб та міжбрівку, колю у все обличчя Реджуран для зволоження та щоб прибрати рубці після акне, іноді роблю Дермадроп (безін'єкційна мезотерапія, яка доставляє гіалуронову кислоту, вітаміни, пептиди та інші активні компоненти у глибокі шари шкіри)", — поділилась Остапчук.

Сториз Каті Остапчук про процедури, які вона робить. Фото: скриншот

Додамо, що у червні 2025 року дружині Володимира Остапчука виповнилося 25 років. Попри свій молодий вік, дівчина вже активно дбає про свою зовнішність. Це й не дивно, адже косметологи зазначають, що починати ін'єкції варто не через вік, а при появі показань.

Наприклад, якщо на обличчі з'являються перші мімічні зморшки у зоні лоба чи міжбрів'я, то варто звернутися до фахівця, який допоможе покращити стан шкіри. Це ж стосується й рубців після акне. Як додала Остапчук, саме з ними їй доводиться боротися за допомогою ін'єкцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що MamaRika похвалилась подарунком чоловіка. Сергій Середа зробив їй дорогий презент.

Також ми розповідали про те, як та хто привітав із Днем народження Тараса Цимбалюка. Відомий актор відсяткував 36-річчя.