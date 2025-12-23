Відео
Дружина Остапчука поділилася, які ін'єкції робить у 25 років

Дружина Остапчука поділилася, які ін'єкції робить у 25 років

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 11:47
Який догляд у 25-річної Каті Остапчук — вже почала робити ін'єкції краси
Катя Остапчук. Фото: instagram/ostapchukkaterynaa

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука поділилась секретами краси. Катя Остапчук зазначила, що у свої 25 років уже робить три косметологічні процедури.

Цим знаменитість поділилася з підписниками в Instagram.

Які процедури робить Катя Остапчук

Остапчук відповіла на запитання одного з підписників про те, які процедури чи уколи для обличчя вона робить. Дівчина зазначила, що віддає перевагу трьом способам догляду.

"Я роблю ботокс у лоб та міжбрівку, колю у все обличчя Реджуран для зволоження та щоб прибрати рубці після акне, іноді роблю Дермадроп (безін'єкційна мезотерапія, яка доставляє гіалуронову кислоту, вітаміни, пептиди та інші активні компоненти у глибокі шари шкіри)", — поділилась Остапчук.

Які процедури робить Катя Остапчук
Сториз Каті Остапчук про процедури, які вона робить. Фото: скриншот

Додамо, що у червні 2025 року дружині Володимира Остапчука виповнилося 25 років. Попри свій молодий вік, дівчина вже активно дбає про свою зовнішність. Це й не дивно, адже косметологи зазначають, що починати ін'єкції варто не через вік, а при появі показань.

Наприклад, якщо на обличчі з'являються перші мімічні зморшки у зоні лоба чи міжбрів'я, то варто звернутися до фахівця, який допоможе покращити стан шкіри. Це ж стосується й рубців після акне. Як додала Остапчук, саме з ними їй доводиться боротися за допомогою ін'єкцій.

Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
