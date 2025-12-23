Видео
Главная Life Жена Остапчука поделилась, какие инъекции делает в 25 лет

Жена Остапчука поделилась, какие инъекции делает в 25 лет

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 11:47
Какой уход у 25-летней Кати Остапчук — уже начала делать инъекции красоты
Катя Остапчук. Фото: instagram/ostapchukkaterynaa

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука поделилась секретами красоты. Катя Остапчук отметила, что в свои 25 лет уже делает три косметологические процедуры.

Этим знаменитость поделилась с подписчиками в Instagram.

Читайте также:

Какие процедуры делает Катя Остапчук

Остапчук ответила на вопрос одного из подписчиков о том, какие процедуры или уколы для лица она делает. Девушка отметила, что предпочитает три способа ухода.

"Я делаю ботокс в лоб и межбровье, колю во все лицо Реджуран для увлажнения и чтобы убрать рубцы после акне, иногда делаю Дермадроп (безинъекционная мезотерапия, которая доставляет гиалуроновую кислоту, витамины, пептиды и другие активные компоненты в глубокие слои кожи)", — поделилась Остапчук.

Які процедури робить Катя Остапчук
Сториз Кати Остапчук о процедурах, которые она делает. Фото: скриншот

Добавим, что в июне 2025 года жене Владимира Остапчука исполнилось 25 лет. Несмотря на свой молодой возраст, девушка уже активно заботится о своей внешности. Это и неудивительно, ведь косметологи отмечают, что начинать инъекции стоит не из-за возраста, а при появлении показаний.

Например, если на лице появляются первые мимические морщины в зоне лба или межбровья, то стоит обратиться к специалисту, который поможет улучшить состояние кожи. Это же касается и рубцов после акне. Как добавила Остапчук, именно с ними ей приходится бороться с помощью инъекций.

Напомним, ранее мы писали о том, что MamaRika похвасталась подарком мужа. Сергей Середа сделал ей дорогой презент.

Также мы рассказывали о том, как и кто поздравил с Днем рождения Тараса Цимбалюка. Известный актер отпраздновал 36-летие.

