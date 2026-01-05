Видео
Главная Life Девушка сделала губы за 2 миллиона гривен — почему ее захейтили

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 18:39
Девушка ошеломила губами за 2 млн гривен — как они выглядят
Девушке делают инъекцию в губы. Фото: Freepik

Инфлюенсер из Испании Виенна Вюрстель потратила на губы более 2 миллионов гривен. В сети девушку раскритиковали за внешность и сравнили с "мамой-монстром Франкенштейном".

Видео опубликовали на YouTube-канале "Love Don't Judge".

Читайте также:

Как выглядит испанка, сделавшая губы за 2 млн грн

Виенна Вюрстель — популярный инфлюенсер, живущая на Майорке в Испании. Девушка начала делать косметические процедуры еще с 18 лет. На все операции Виенна потратила около 160 тысяч долларов (более 6,7 млн гривен), а на коррекцию губ — 50 тысяч долларов (более 2,1 млн грн).

"Я иногда делаю филлеры для губ каждую неделю, разница может длиться от двух до четырех недель", — призналась девушка.

Недавно Виенна стала матерью вместе с девушкой Джесси. Однако пользователи сети захейтили женщин как за внешность, так и за материнство.

"Хейтеры разъярены тем, что мы теперь родители", — добавила испанка.

Однако, как отмечает Виенна, люди не имеют представления о том, насколько хорошо они воспитывают ребенка. Вся проблема, как убеждена девушка, заключается в том, что люди в интернете оценивают других только по внешнему виду.

"Ребенок сейчас является важной частью моей жизни, но также важной частью моей жизни являются мои пластические операции. Я думаю, что оба аспекта могут идти рука об руку", — добавила инфлюенсерка.

Дівчина зробила губи за 2 млн грн
Виенна Вюрстель с девушкой. Фото: кадр из видео

Пользователи сети оставили немало негативных комментариев под видео. Некоторые критиковали женщину из-за ребенка, а некоторые — за большие губы, сравнивая ее с "Франкенштейном" или "матерью-монстром". Другие же люди отмечали, что это выбор женщины и никто не может его осуждать.

  • "Ее губы занимают половину лица. Когда она говорит, ее не понять. Я сдался через 10 секунд. Кто-то сказал, что у ребенка будет Франкенштейн вместо матери", — написал один из хейтеров.
  • "Почему люди такие осуждающие? Это ее жизнь и ее деньги. Ее губы не влияют ни на чью жизнь, кроме ее собственной", — добавил еще один пользователь сети.

Виенна подчеркнула, что не собирается менять внешность из-за мнения пользователей. Она отметила, что продолжит делать инъекции.

Напомним, ранее мы писали о том, какие инъекции делает жена Владимира Остапчука. В свои 25 лет девушка уже активно следит за внешностью.

Также мы рассказывали о том, что произошло с одной из самых красивых женщин в мире. Теперь ее не узнать.

Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
