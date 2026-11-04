Жінка миє руки з милом. Фото: magnific.com

Звичайна гаряча ванна, миття посуду чи похід у сауну здатні перетворитися на культурний шок, якщо ви опинитеся в Німеччині. Те, до чого українці звикли з дитинства, там сприймають зовсім інакше.

Про чотири цікаві особливості повсякденного життя в Німеччині розповіло видання "Радіо ТРЕК", передає Новини.LIVE.

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1. Довге купання та гаряча ванна

Для багатьох українців гаряча ванна після важкого — норма, спосіб розслабитися та відновитися. Можна додати ароматну піну, сіль або трави, увімкнути музику та провести у воді цілу годину.

А для німців такий спосіб відпочинку — нонсенс. Вони більш практичні. У Німеччині приймають короткий душ, щоб не витрачати зайву воду та енергію на її нагрівання.

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2. Вода з крана, яка тече без потреби

Чи закриваєте ви кран, коли чистите зуби, миєте руки, вмиваєтесь чи миєте посуд? У Німеччині цьому приділяють особливу увагу.

Залишати воду текти просто так вважається марнотратством. Тому під час щоденних гігієнічних процедур її рекомендують вимикати, а посуд мити в наповненій раковині, а не під постійним струменем.

Цікаво, що за даними Федерального агентства з охорони довкілля Німеччини, у 2022 році на одну людину припадало в середньому 126 л води на добу. Тобто ощадливість не означає, що німці використовують лише кілька десятків літрів.

3. Сауна без купальників

А це вже шокує українців. У нас звикли до сауни або бані вдягати плавки та купальники. А от у багатьох німецьких саунах чоловіки та жінки відпочивають разом, причому оголені. Для місцевих це звичайна практика, яка не має жодного інтимного підтексту. Ба більше, у багатьох закладах заходити до парної в купальному одязі заборонено.

Натомість існує інше суворе правило. Перед входом потрібно прийняти душ, а на дерев'яну лаву обов'язково підстелити великий рушник, щоб тіло та піт не контактували з поверхнею.

4. Миття рук після прогулянки

В українських родинах дітей змалку привчають мити руки після повернення з вулиці, контакту з тваринами та перед їжею.

Німці ставляться до цього значно спокійніше, адже не прагнуть створювати навколо дітей абсолютно стерильне середовище.

Однак тут є важливий нюанс. Німецькі фахівці також наголошують на необхідності регулярно мити руки. Зокрема, дітей навчають робити це після ігор у піску, контакту із собаками та перед їжею. Тому говорити, що німці нехтують миттям рук, було б неправильно. Звички можуть відрізнятися в окремих сім'ях.

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