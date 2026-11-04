Женщина моет руки с мылом. Фото: magnific.com

Обычная горячая ванна, мытье посуды или поход в сауну могут обернуться культурным шоком, если вы окажетесь в Германии. То, к чему украинцы привыкли с детства, там воспринимают совсем иначе.

О четырех интересных особенностях повседневной жизни в Германии рассказало издание "Радіо ТРЕК", передает Новини.LIVE.

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1. Длительное купание и горячая ванна

Для многих украинцев горячая ванна после тяжелого дня — это норма, способ расслабиться и восстановить силы. Можно добавить ароматную пену, соль или травы, включить музыку и провести в воде целый час.

А для немцев такой способ отдыха — нонсенс. Они более практичны. В Германии принимают короткий душ, чтобы не тратить лишнюю воду и энергию на ее нагрев.

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2. Вода из крана, которая течет без необходимости

Закрываете ли вы кран, когда чистите зубы, моете руки, умываетесь или моете посуду? В Германии этому уделяют особое внимание.

Оставлять воду течь просто так считается расточительством. Поэтому во время ежедневных гигиенических процедур рекомендуют закрывать кран, а посуду мыть в наполненной раковине, а не под постоянной струей.

Интересно, что по данным Федерального агентства по охране окружающей среды Германии, в 2022 году на одного человека приходилось в среднем 126 л воды в сутки. То есть бережливость не означает, что немцы используют лишь несколько десятков литров.

3. Сауна без купальных костюмов

А это уже шокирует украинцев. У нас привыкли в сауне или бане надевать плавки и купальники. А вот во многих немецких саунах мужчины и женщины отдыхают вместе, причем обнаженными. Для местных это обычная практика, не имеющая никакого интимного подтекста. Более того, во многих заведениях входить в парную в купальной одежде запрещено.

Зато существует другое строгое правило. Перед входом нужно принять душ, а на деревянную скамейку обязательно подстелить большое полотенце, чтобы тело и пот не соприкасались с поверхностью.

4. Мытье рук после прогулки

В украинских семьях детей с раннего возраста приучают мыть руки после возвращения с улицы, контакта с животными и перед едой.

Немцы относятся к этому гораздо спокойнее, ведь не стремятся создавать вокруг детей абсолютно стерильную среду.

Однако здесь есть важный нюанс. Немецкие специалисты также подчеркивают необходимость регулярно мыть руки. В частности, детей учат делать это после игр в песке, контакта с собаками и перед едой. Поэтому говорить, что немцы пренебрегают мытьем рук, было бы неправильно. Привычки могут отличаться в отдельных семьях.

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