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До горя чи радості — що означає, коли свербить ліве око

30 жовтня 2024 07:03
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Чому свербить ліве око — тлумачення прикмети
У жінки свербить око. Ілюстративне фото: pinterest
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Згідно з народними прикметами, свербіж у лівому оці може бути попередженням про події, які очікують нас у майбутньому. Для чоловіків і жінок значення прикмети різниться.

Про це пише Главред.

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До чого свербить ліве око 

У чоловіків свербіж лівого ока здебільшого обіцяє успіх, а у жінок — потенційні труднощі, яких можна уникнути, залишаючись уважними до знаків тіла.

Прикмети чому свербить ліве око по днях тижня

  • Понеділок — можливі сварки та сльози. Не варто піддаватись провокаціям
  • Вівторок — чекайте хороших новин, але якщо свербить і праве око, можливі неприємності.
  • Середа — ризик втрат, краще уникати ризикованих справ.
  • Четвер — можливі сльози, як від радості, так і від печалі.
  • П’ятниця — несподівана зустріч із приємними емоціями.
  • Субота та неділя — покращення фінансового стану.

По часу доби:

  • Ранок — можлива романтична зустріч чи важлива розмова.
  • День — обіцяє удачу й веселощі, але ввечері варто бути обережним у фінансових питаннях.
  • Ніч — передвісник цікавих зустрічей або подорожей.

Раніше ми пояснювали, що означає смайлик "синє сердечко". Спочатку цей смайл став символом підтримки аутизму, але згодом його значення трансформувалося.

Також ми повідомляли, що погані сни приносять неочікувану користь. Вони допомагають боротися зі страхами та покращують роботу мозку щодо реакції на лякаючі ситуації в реальному житті.

жінки прикмети здоров'я очі чоловіки

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