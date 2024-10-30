Почему чешется левый глаз — толкование приметы

У женщины чешется глаз. Иллюстративное фото: pinterest

Согласно народным приметам, зуд в левом глазу может быть предупреждением о событиях, ожидающих нас в будущем. Для мужчин и женщин значение приметы разнится.

Об этом пишет Главред.

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К чему чешется левый глаз

У мужчин зуд левого глаза в большинстве своем обещает успех, а у женщин — потенциальные трудности, которых можно избежать, оставаясь внимательными к знакам тела.

Приметы, почему чешется левый глаз, по дням недели

Понедельник — возможны ссоры и слезы. Не стоит поддаваться провокациям

Вторник — ждите хороших новостей, но если чешется и правый глаз, возможны неприятности.

Среда — риск потерь, лучше избегать рискованных дел.

Четверг — возможны слезы, как от радости, так и от печали.

Пятница — неожиданная встреча с приятными эмоциями.

Суббота и воскресенье — улучшение финансового положения.

По времени суток:

Утро — возможна романтическая встреча или важный разговор.

День — обещает удачу и веселье, но вечером следует быть осторожным в финансовых вопросах.

Ночь — предвестник интересных встреч или путешествий.

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