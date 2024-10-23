Синє серце — що означає смайлик

Чоловік сидить в телефоні. Фото: скриншот

Сучасні емодзі, такі як "синє серце", активно використовуються в соціальних мережах та набувають багатозначності. Спочатку цей смайл став символом підтримки аутизму, але згодом його значення трансформувалося.

Про це повідомив ресурс emoji.co.ua.

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Сьогодні "синє серце" асоціюється з глибиною та стійкістю любові, нагадуючи про океанські простори, де почуття можуть бути такими ж безмежними, як і води.

Використання емодзі "синє серце" стало популярним у контекстах, пов'язаних з відпочинком: пляжі, тропіки, водні види спорту.

Цей смайлик не лише виражає позитивні емоції, але й слугує приводом для бесіди про гармонію та мир. У поєднанні з іншими символами, такими як "людина в позі лотоса" чи знаками "Інь-Ян", "синє серце" створює глибокий зміст.

Однак "синє серце" може також мати й негативні асоціації. Деякі вважають, що отримання цього емодзі від дівчини може свідчити про переведення у зону друзів. Іноді його використовують для вираження глибокого смутку, пов'язаного з трагедіями.

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