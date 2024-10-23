Синее сердце - что означает смайлик

Человек сидит в телефоне. Фото: скриншот

Современные эмодзи, такие, как "синее сердце", активно используются в социальных сетях и приобретают многозначность. Первоначально этот смайл стал символом поддержки аутизма, но впоследствии его значение трансформировалось.

Об этом сообщил ресурс emoji.co.ua.

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Сегодня "синее сердце" ассоциируется с глубиной и стойкостью любви, напоминая об океанских просторах, где чувства могут быть такими же безграничными, как и воды.

Использование эмодзи "синее сердце" стало популярным в контекстах, связанных с отдыхом: пляжи, тропики, водные виды спорта.

Этот смайлик не только выражает положительные эмоции, но служит поводом для беседы о гармонии и мире. В сочетании с другими символами, такими как "человек в позе лотоса" или знаками "Инь-Ян", "синее сердце" создает глубокий смысл.

Однако "синее сердце" может также иметь и отрицательные ассоциации. Некоторые считают, что получение этого эмодзи от девушки может свидетельствовать о переводе в зону друзей. Иногда его используют для выражения глубокой печали, связанной с трагедиями.

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