Ексдружина Цимбалюка різко висловилась про його участь у "Холостяку" — деталі

Український актор Тарас Цимбалюк взяв участь у 14 сезоні проєкту "Холостяк". На шоу чоловік намагається знайти своє кохання та побудувати стосунки. Такий крок прокоментувала колишня дружина актора Тіна Антоненко.

Тіна Антоненко відреагувала на участь Цимбалюка у шоу "Холостяк"

Цимбалюк та Антоненко розлучилися на початку 2022 року. Пара була у стосунках чотири роки. Актор пояснив, що вони були занадто різними партнерами, тож врешті він вирішив розірвати союз.

Зараз колишня дружина Цимбалюка живе у Німеччині. Вона прокоментувала участь актора у шоу "Холостяк-14". Жінка різко відповіла на питання про те, як вона почувається, коли знає, що колишній пішов на такий проєкт.

"Ніяк, коли давно не асоціюєш себе з людиною і подбав, щоб у більшості не виникало асоціацій", — заявила Антоненко.

Вона дала зрозуміти, що не хоче обговорювати колишні стосунки. Крім того, дівчина наголосила, що для неї це вже "давно забута історія".

Антоненко додала, що ніколи не була фанаткою "Холостяка". Вона не бачила жодного сезону і не збирається стежити за фіналом шоу та життям ексчоловіка після завершення проєкту.

Колишня дружина Цимбалюка зауважила, що зараз не будує стосунків. Вона не бачить сенсу в тому, аби ходити на побачення. Антоненко додала, що "зараз якось взагалі не до цього".

