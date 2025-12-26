Видео
Экс-супруга Цымбалюка высказалась о его участии в "Холостяке"

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 11:10
Экс-жена Цымбалюка резко высказалась о его участии в "Холостяке" — детали
Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко. Фото: instagram/tina_antonenko

Украинский актер Тарас Цымбалюк принял участие в 14 сезоне проекта "Холостяк". На шоу мужчина пытается найти свою любовь и построить отношения. Такой шаг прокомментировала бывшая жена актера Тина Антоненко.

Об этом пишет "РадіоЛюкс".

Читайте также:

Тина Антоненко отреагировала на участие Цымбалюка в шоу "Холостяк"

Цымбалюк и Антоненко развелись в начале 2022 года. Пара была в отношениях четыре года. Актер объяснил, что они были слишком разными партнерами, поэтому в конце концов он решил разорвать союз.

Сейчас бывшая жена Цымбалюка живет в Германии. Она прокомментировала участие актера в шоу "Холостяк-14". Женщина резко ответила на вопрос о том, как она чувствует себя, когда знает, что бывший пошел на такой проект.

"Никак, когда давно не ассоциируешь себя с человеком и позаботился, чтобы у большинства не возникало ассоциаций", — заявила Антоненко.

Она дала понять, что не хочет обсуждать бывшие отношения. Кроме того, девушка подчеркнула, что для нее это уже "давно забытая история".

Антоненко добавила, что никогда не была фанаткой "Холостяка". Она не видела ни одного сезона и не собирается следить за финалом шоу и жизнью экс-супруга после завершения проекта.

Бывшая жена Цымбалюка отметила, что сейчас не строит отношений. Она не видит смысла в том, чтобы ходить на свидания. Антоненко добавила, что "сейчас как-то вообще не до этого".

Напомним, ранее мы писали о том, что участница "Холостяка-14" Надин Головчук рассказала подробности о проекте. Она ответила, был ли интим с Цымбалюком.

Также мы рассказывали о том, как ведущий шоу Григорий Решетник прокомментировал финальный выбор Цымбалюка на "Холостяке". Он ответил, согласен ли с ним.

Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
