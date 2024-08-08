Знайдіть три відмінності — на це здатні лише уважні водії

Головоломка для уважних водіїв — знайдіть три відмінності
Автомобіль рухається дорогою в пустелі. Але нам не цікавий його пункт призначення, адже потрібно знайти три відмінності між малюнками за 12 секунд, що майже неможливо.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Машина"
Спробуйте знайти три відмінності, хоча це дуже складно, з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Представницький автомобіль, дорога в пустелі, кактуси, гори та хмари. На кожному елементі зображення вистачає нюансів та можуть ховатися відмінності.
Користь від головоломок з відмінностями
Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість особистого розвитку.
З кожною головоломкою тренуються корисні якості:
- кмітливість;
- уважність;
- потяг до пізнання миру;
- логіка;
- розумові здібності.
Вже знайшли три відмінності?
Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А ви спробуйте себе в інших головоломках.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.
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