Знайдіть три відмінності — на це здатні лише уважні водії

Знайдете три відмінності? Малюнок: dumapp

Автомобіль рухається дорогою в пустелі. Але нам не цікавий його пункт призначення, адже потрібно знайти три відмінності між малюнками за 12 секунд, що майже неможливо.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Спробуйте знайти три відмінності, хоча це дуже складно, з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Представницький автомобіль, дорога в пустелі, кактуси, гори та хмари. На кожному елементі зображення вистачає нюансів та можуть ховатися відмінності.

Користь від головоломок з відмінностями

Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість особистого розвитку.

З кожною головоломкою тренуються корисні якості:

кмітливість;

уважність;

потяг до пізнання миру;

логіка;

розумові здібності.

Вже знайшли три відмінності?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А ви спробуйте себе в інших головоломках.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.