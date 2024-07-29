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Головоломка для уважних — знайдіть три відмінності між малюнками за 12 секунд

29 липня 2024 06:00
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Знайдіть три відмінності за 12 секунд — весела головоломка
Бачите три відмінності? Малюнок: dumapp
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Запеклі перегони юнаків на картах. Але не потрібно робити ставки на перше місце, слід порівняти дві картинки та знайти три відмінності.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Головоломка для уважних — знайдіть три відмінності між малюнками за 12 секунд - фото 1

Знайти три відмінності майже неможливо, адже заважають чисельні дрібні деталі. Але закликаємо не здаватися та вірити у свої здібності. Уважно роздивіться водіїв, машини, трасу, краєвиди на задньому тлі та інші елементи малюнка. Адже відмінності могли сховатися  будь-де.

Користь від головоломок

  • Стимулюють мозкову активність.
  • Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
  • Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
  • Покращують концентрацію уваги.
  • Допомагають боротися з нудьгою.

Ви вже знайшли три відмінності?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати свій хист в інших головоломках.

Правильна відповідь

Головоломка для уважних — знайдіть три відмінності між малюнками за 12 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.

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