Знайдіть три відмінності за 12 секунд — весела головоломка

Бачите три відмінності? Малюнок: dumapp

Запеклі перегони юнаків на картах. Але не потрібно робити ставки на перше місце, слід порівняти дві картинки та знайти три відмінності.

Завдання запропонував канал Dumapp.

Читайте також:

Оптична загадка "Картинг"

Знайти три відмінності майже неможливо, адже заважають чисельні дрібні деталі. Але закликаємо не здаватися та вірити у свої здібності. Уважно роздивіться водіїв, машини, трасу, краєвиди на задньому тлі та інші елементи малюнка. Адже відмінності могли сховатися будь-де.

Користь від головоломок

Стимулюють мозкову активність.

Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.

Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.

Покращують концентрацію уваги.

Допомагають боротися з нудьгою.

Ви вже знайшли три відмінності?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати свій хист в інших головоломках.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.