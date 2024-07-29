Найдите три отличия за 12 секунд — веселая головоломка

Головоломка для внимательных — найдите три отличия между рисунками за 12 секунд
Горячая гонка юношей на картах. Но не нужно делать ставки на первое место, следует сравнить две картинки и найти три отличия.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая загадка "Картинг"
Найти три отличия почти невозможно, ведь мешают многочисленные мелкие детали. Но призываем не сдаваться и верить в свои способности. Внимательно просмотрите водителей, машины, трассу, виды на заднем фоне и другие элементы рисунка. Ведь отличия могли спрятаться где угодно.
Польза от головоломок для детей
- Стимулируют мозговую активность.
- Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
- Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
- Улучшают концентрацию внимания.
- Помогают бороться со скукой.
Вы уже нашли три отличия?
Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свои дарования в других головоломках.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.
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