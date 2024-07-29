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Головоломка для внимательных — найдите три отличия между рисунками за 12 секунд

29 июля 2024 06:00
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Найдите три отличия за 12 секунд — веселая головоломка
Видите три отличия? Рисунок: dumapp
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Горячая гонка юношей на картах. Но не нужно делать ставки на первое место, следует сравнить две картинки и найти три отличия.

Задание предложил канал Dumapp.

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Головоломка для внимательных — найдите три отличия между рисунками за 12 секунд - фото 1

Найти три отличия почти невозможно, ведь мешают многочисленные мелкие детали. Но призываем не сдаваться и верить в свои способности. Внимательно просмотрите водителей, машины, трассу, виды на заднем фоне и другие элементы рисунка. Ведь отличия могли спрятаться где угодно.

Польза от головоломок для детей

  • Стимулируют мозговую активность.
  • Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
  • Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
  • Улучшают концентрацию внимания.
  • Помогают бороться со скукой.

Вы уже нашли три отличия?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свои дарования в других головоломках.

Правильный ответ

Головоломка для внимательных — найдите три отличия между рисунками за 12 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.

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