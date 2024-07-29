Найдите три отличия за 12 секунд — веселая головоломка

Видите три отличия? Рисунок: dumapp

Горячая гонка юношей на картах. Но не нужно делать ставки на первое место, следует сравнить две картинки и найти три отличия.

Задание предложил канал Dumapp.

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Найти три отличия почти невозможно, ведь мешают многочисленные мелкие детали. Но призываем не сдаваться и верить в свои способности. Внимательно просмотрите водителей, машины, трассу, виды на заднем фоне и другие элементы рисунка. Ведь отличия могли спрятаться где угодно.

Польза от головоломок для детей

Стимулируют мозговую активность.

Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.

Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.

Улучшают концентрацию внимания.

Помогают бороться со скукой.

Вы уже нашли три отличия?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свои дарования в других головоломках.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.