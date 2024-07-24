Найдите три отличия между рисунками за 10 секунд — головоломка для внимательных

Видите три отличия? Рисунок: Jagran Josh

Резвый дедушка спешит на работу и читает на ходу газету. Задание не из легких, ведь художник очень тщательно спрятал в рисунках три отличия.

Головоломку предложила The Sun.

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Попытайтесь найти три отличия, хотя это сложно, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Да, дом большой, газета довольно толстая, но на каждом элементе картинок хватает нюансов.

Польза от головоломок с отличиями

Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития.

С каждой головоломкой тренируются и вырабатываются полезные качества:

сообразительность;

внимательность;

тяга к познанию мира;

логика;

умственные способности.

Уже нашли три отличия?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А вы попробуйте себя в других головоломках.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.