Знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд — головоломка для уважних

Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд
Жвавий дідусь поспішає на роботу та читає на ходу газету. Задання не з легких, адже художник дуже ретельно заховав у малюнках три відмінності.
Головоломку запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "Дідусь"
Спробуйте знайти три відмінності, хоча це складно, з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Так, дім великий, газета досить груба, але на кожному елементі картинок вистачає нюансів.
Користь від головоломок з відмінностями
Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку.
З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:
- кмітливість;
- уважність;
- потяг до пізнання миру;
- логіка;
- розумові здібності.
Вже знайшли три відмінності?
Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А ви спробуйте себе в інших головоломках.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.
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