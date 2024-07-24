Знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд — головоломка для уважних

Бачите три відмінності? Малюнок: Jagran Josh

Жвавий дідусь поспішає на роботу та читає на ходу газету. Задання не з легких, адже художник дуже ретельно заховав у малюнках три відмінності.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Спробуйте знайти три відмінності, хоча це складно, з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Так, дім великий, газета досить груба, але на кожному елементі картинок вистачає нюансів.

Користь від головоломок з відмінностями

Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку.

З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:

кмітливість;

уважність;

потяг до пізнання миру;

логіка;

розумові здібності.

Вже знайшли три відмінності?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А ви спробуйте себе в інших головоломках.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.