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Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

24 липня 2024 06:00
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд — головоломка для уважних
Бачите три відмінності? Малюнок: Jagran Josh
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Жвавий дідусь поспішає на роботу та читає на ходу газету. Задання не з легких, адже художник дуже ретельно заховав у малюнках три відмінності.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд - фото 1

Спробуйте знайти три відмінності, хоча це складно, з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Так, дім великий, газета досить груба, але на кожному елементі картинок вистачає нюансів.

Користь від головоломок з відмінностями

Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку.

З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:

  • кмітливість;
  • уважність;
  • потяг до пізнання миру;
  • логіка;
  • розумові здібності.

Вже знайшли три відмінності?

Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А ви спробуйте себе в інших головоломках.

Правильна відповідь

Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.

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