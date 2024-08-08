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Головоломка для внимательных водителей — найдите три отличия

8 августа 2024 06:00
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Найдите три отличия — на это способны только внимательные водители
Найдете три отличия? Рисунок: dumapp
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Автомобиль двигается по дороге в пустыне. Но нам не интересен его пункт назначения, ведь нужно найти три отличия между рисунками за 12 секунд, что почти невозможно.

Задание предложил канал Dumapp.

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Головоломка для внимательных водителей - найдите три отличия - фото 1

Попытайтесь найти три отличия, хотя это очень сложно, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Представительский автомобиль, дорога в пустыне, кактусы, горы и облака. На каждом элементе изображения хватает нюансов и могут скрываться отличия.

Польза от головоломок с отличиями

Это не только веселый и полезный способ провести время, но возможность личного развития.

С каждой головоломкой тренируются полезные качества:

  • сообразительность;
  • внимательность;
  • тяга к познанию мира;
  • логика;
  • умственные способности.

Уже нашли три отличия?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А вы попробуйте себя в других головоломках.

Правильный ответ

Головоломка для внимательных водителей - найдите три отличия - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.

оптическая иллюзия тест головоломка тест на внимательность загадки

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06:26 Масштабная воздушная тревога - взлетел носитель ракет Миг-31К

06:12 Семья погибшего во время путешествия к "Титанику" исследователя подала в суд и требует 50 млн дол.

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

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06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

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