Найдите три отличия — на это способны только внимательные водители

Найдете три отличия? Рисунок: dumapp

Автомобиль двигается по дороге в пустыне. Но нам не интересен его пункт назначения, ведь нужно найти три отличия между рисунками за 12 секунд, что почти невозможно.

Задание предложил канал Dumapp.

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Попытайтесь найти три отличия, хотя это очень сложно, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Представительский автомобиль, дорога в пустыне, кактусы, горы и облака. На каждом элементе изображения хватает нюансов и могут скрываться отличия.

Польза от головоломок с отличиями

Это не только веселый и полезный способ провести время, но возможность личного развития.

С каждой головоломкой тренируются полезные качества:

сообразительность;

внимательность;

тяга к познанию мира;

логика;

умственные способности.

Уже нашли три отличия?

Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А вы попробуйте себя в других головоломках.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.