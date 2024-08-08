Найдите три отличия — на это способны только внимательные водители

Головоломка для внимательных водителей — найдите три отличия
Автомобиль двигается по дороге в пустыне. Но нам не интересен его пункт назначения, ведь нужно найти три отличия между рисунками за 12 секунд, что почти невозможно.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "Машина"
Попытайтесь найти три отличия, хотя это очень сложно, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Представительский автомобиль, дорога в пустыне, кактусы, горы и облака. На каждом элементе изображения хватает нюансов и могут скрываться отличия.
Польза от головоломок с отличиями
Это не только веселый и полезный способ провести время, но возможность личного развития.
С каждой головоломкой тренируются полезные качества:
- сообразительность;
- внимательность;
- тяга к познанию мира;
- логика;
- умственные способности.
Уже нашли три отличия?
Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А вы попробуйте себя в других головоломках.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.
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