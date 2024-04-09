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Гороскоп на сьогодні, 9 квітня, для всіх знаків Зодіаку

9 квітня 2024 03:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на 9 квітня 2024 року для всіх знаків Зодіаку — астрологічний прогноз
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото ілюстративне: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

9 квітня — 2 місячна доба, яка є сприятливою для фізичного навантаження, дієт і голодування. У цей день варто звернути увагу на жадібність і злість, адже їхнє подолання може допомогти втілити у життя нові починання. Місяць у знаку Овен, тому в цей період краще не мати справу з вогнем і гострими предметами. 

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку в цей вівторок.

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Овен

Сьогодні ви можете отримати завдання, де знадобиться серйозне зосередження. Що стосується стану здоров’я, то в цей день ви відчуєте спад енергії, тому астрологи радять вам розслабитися і трохи відпочити.

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку — Овен

Телець

Щоб зберегти свої гроші і отримати прибуток, краще правильно спланувати бюджет. Якщо сьогодні ви відчуваєте певну млявість, використовуйте час з розумом, щоб отримати максимум від фізичних занять і раціону харчування.

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку — Телець

Близнюки

Сьогодні вам потрібно декілька разів перевірити роботу, яку потрібно виконати, адже непорозуміння може спровокувати виникнення стресової ситуації наприкінці дня. Включіть у свій раціон харчування всю їжу, а якщо ви щось не любите, замініть ці продукти тими, де такі ж корисні речовини.

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку — Близнюки

Рак

Сьогодні вам вдасться впоратися з усім, тому астрологи радять попросити у керівництва підвищення заробітної плати. Якщо у вашому раціоні харчування багато оброблених продуктів, ви можете мати проблеми зі шлунком. 

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку — Рак

Лев

Роботу, яку ви робили останні декілька тижнів, нарешті сьогодні помітять. Ваше самопочуття покращиться, як і рівень фізичної форми та енергія. Скоріш за все, вам навіть вдасться почати нові проєкти завдяки вашій силі. 

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку — Лев

Діва

Намагайтеся сьогодні бути якнайдалі від роботи, яка вам не потрібна, і не дозволяйте оточуючим тягнути вас у різні боки. Якщо говорити про здоров’я, то зірки радять дбати про себе.

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку — Діва

Терези

У цей день ви маєте високий шанс отримати повідомлення по роботі, яке вас зацікавить. Астрологи не радять їсти фаст-фуд і перейти на здорову їжу, яка наділить ваш організм поживними речовинами.

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку — Терези

Скорпіон

Сьогодні краще не позичати гроші іншим людям, навіть якщо їх просять ваші родичі. Також у вас може боліти спина або голова, тому астрологи рекомендують піти на якісний масаж і прийняти ванну з піною.

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Якщо ви ніде не працюєте, то сьогодні саме той день, коли ви отримаєте гарну пропозицію. Якщо ви маєте можливість вкласти в себе та свою освіту гроші, зробіть це. Сьогодні ви можете відчути погіршення стану здоров’я, якщо маєте хронічне захворювання.

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку — Стрілець

Козеріг

Сьогодні може розширитися ваша зона спілкування. До того ж, ви можете зустріти людей, в колі яких вам вдасться бути балакучими. Астрологи радять змінити спосіб життя, але перед цим переконатися, що вам це потрібно.

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку — Козеріг

Водолій

У цей день ваше життя може змінитися, адже виникнуть ситуації, які, ймовірно, будуть важливими у фінансовому плані. Сьогодні ви можете відчути себе непереможними, а астрологи радять бути стійкими до проблем.

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку — Водолій

Риби

Астрологи радять вам поговорити сьогодні з представниками Лева, щоб отримати важливі поради стосовно бізнесу. У цей день вашим слабким місцем стане горло, тому захистіть себе і своє здоров’я.

Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку пощастить з грошима у період ретроградного Меркурія. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку вміють зберігати чужі таємниці. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку вважаються справжніми песимістами.

Астрологія
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