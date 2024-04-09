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Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков Зодиака

9 апреля 2024 03:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на 9 апреля 2024 года для всех знаков Зодиака — астрологический прогноз
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

9 апреля — 2 лунные сутки, которые благоприятны для физической нагрузки, диет и голодания. В этот день стоит обратить внимание на жадность и злобу, ведь их преодоление может помочь воплотить в жизнь новые начинания. Луна в знаке Овен, поэтому в этот период лучше не сталкиваться с огнем и острыми предметами.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот вторник.

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Овен

Сегодня вы можете получить задачу, где понадобится серьезная сосредоточенность. Что касается состояния здоровья, то в этот день вы почувствуете убыль энергии, поэтому астрологи советуют вам расслабиться и немного отдохнуть.

Гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака - Овен

Телец

Чтобы сберечь свои деньги и получить прибыль, лучше правильно спланировать бюджет. Если сегодня вы чувствуете определенную вялость, используйте время с умом, чтобы получить максимум от физических занятий и рациона питания.

Гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака - Телец

Близнецы

Сегодня вам нужно несколько раз проверить работу, которую нужно проделать, ведь недоразумение может спровоцировать возникновение стрессовой ситуации в конце дня. Включите в свой рацион питания всю еду, а если вы что-то не любите, замените эти продукты теми, где такие же полезные вещества.

Гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака - Близнецы

Рак

Сегодня вам удастся справиться со всем, поэтому астрологи советуют попросить у руководства о повышении заработной платы. Если в вашем рационе много обработанных продуктов, вы можете иметь проблемы с желудком.

Гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака - Рак

Лев

Работу, которую вы проделывали последние несколько недель, наконец-то сегодня заметят. Ваше самочувствие улучшится, как уровень физической формы и энергия. Скорее всего, вам даже удастся начать новые проекты благодаря вашей силе.  

Гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака - Лев

Дева

Старайтесь сегодня быть подальше от работы, которая вам не нужна, и не позволяйте окружающим тянуть вас в разные стороны. Если говорить о здоровье, то звезды советуют заботиться о себе.

Гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака - Дева

Весы

В этот день вы имеете высокий шанс получить сообщение по работе, которое вас заинтересует. Астрологи не советуют есть фаст-фуд и перейти на здоровую пищу, которая наделит ваш организм питательными веществами.

Гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака - Весы

Скорпион

Сегодня лучше не одалживать деньги другим людям, даже если их просят ваши родственники. Также у вас может болеть спина или голова, поэтому астрологи рекомендуют пойти на качественный массаж и принять ванну с пеной.

Гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака - Скорпион

Стрелец

Если вы нигде не работаете, сегодня именно тот день, когда вы получите хорошее предложение. Если у вас есть возможность вложить в себя и свое образование деньги, сделайте это. Сегодня вы можете почувствовать ухудшение состояния здоровья, если у вас хроническое заболевание.

Гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака - Стрелец

Козерог

Сегодня может расшириться ваша зона общения. К тому же, вы можете встретить людей, в кругу которых вам удастся быть болтливыми. Астрологи советуют изменить образ жизни, но прежде убедиться, что вам это нужно.

Гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака - Козерог

Водолей

В этот день ваша жизнь может измениться, ведь возникнут ситуации, которые, вероятно, будут важны в финансовом плане. Сегодня вы можете почувствовать себя непобедимыми, а астрологи рекомендуют быть устойчивыми к проблемам.

Гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака - Водолей

Рыбы

Астрологи советуют вам поговорить сегодня с представителями Льва, чтобы получить важные советы по бизнесу. В этот день вашим слабым местом станет горло, поэтому защитите себя и свое здоровье.

Гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, каким знакам Зодиака повезет с деньгами в период ретроградного Меркурия.

Раньше мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака могут хранить чужие тайны.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака считаются настоящими пессимистами.

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