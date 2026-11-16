Страва тунцзидань, яку готують у Китаї. Колаж: Новини.LIVE

У місті Дун'ян, що в Китаї, весну можна впізнати за запахом. Але це не запах квітучої сакури або гірських квітів. З першими теплими днями торговці виставляють великі каструлі та починають варити яйця. А головний секрет делікатесу — сеча хлопчиків, яку старанно збирають у школах.

Чому в Китаї з'явилася така традиція та чому яйця варені у дитячій сечі вважають справжнім делікатесом, розповідає Новини.LIVE.

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Варені яйця у дитячий сечі: як в Китаї з'явилася дивна традиція

Страву, яку наважиться скуштувати далеко не кожний українець, називають "тунцзидань" (tongzi dan), або "яйця хлопчиків". Вона відома насамперед у місті Дун'ян провінції Чжецзян, де її готують не одне століття. Для приготування використовують сечу хлопчиків до 10 років. Але чому роблять саме так, достеменно ніхто не знає.

Стара місцева легенда про часи династії Сун розповідає, що нібито старець мав зварити яйця для військового, але виявив, що їх випадково залили дитячою сечею. Щоб урятуватися від гніву, чоловік запевнив, що така страва надзвичайно корисна. Військовий повірив, і навіть відчув прилив сил. Тож, страву почали вважати секретом здоров'я та довголіття.

Незвичайний рецепт настільки вкорінився в місцевій культурі, що влада Дун'яна внесла традицію до переліку нематеріальної культурної спадщини.

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Китайська страва з міста Дун'ян тунцзидань. Фото: dreamstime.com

Як готують яйця в дитячій сечі

Продавці збирають потрібну рідину в початкових школах. Нею заливають сирі курячі яйця. Спочатку замочують на деякий час, а потім варять. Далі шкаралупу надбивають, щоб рідина проникала всередину, і залишають яйця на слабкому вогні ще на кілька годин. Під час варіння рідину постійно доливають. Загалом приготування триває майже цілий день. У результаті яйця набувають солонуватого присмаку.

Їх продають просто на вулиці. А деякі родини готують таку страву вдома. Ба більше, у березні 2026 року одна з кав'ярень Дун'яна почала подавати такі яйця разом з американо.

Та все ж варто наголосити, що навіть у самому Дун'яні не всі готові скуштувати ці яйця. Для одних це смак дитинства й символ весни, а для інших — жахлива традиція, яку вони не підтримують.

Чому їх вважають делікатесом і чи є від них користь

Місцеві прихильники страви переконані, що вона допомагає впоратися з весняною втомою, поліпшує кровообіг і навіть захищає від перегрівання влітку.

Проте лікарі таку традиції не схвалюють. За даними Shanghai Daily, нефролог Хуан Цзянь із Центральної лікарні Цзіньхуа рекомендує відмовитися від вживання таких яєць.

Небезпека полягає насамперед у можливому бактеріальному забрудненні. Сеча не є стерильною, а під час її збирання та зберігання можуть потрапити додаткові мікроорганізми.

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